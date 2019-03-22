0553 313 94 23

Palandöken: “Mağaza markalı ürünlere getirilen sınırlama olumlu"

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Mağaza markalı ürünlere getirilen sınırlama olumlu" şeklinde konuştu.

22 Mart 2019 Cuma 10:49
Palandöken: “Mağaza markalı ürünlere getirilen sınırlama olumlu"

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Mağaza markalı ürünlere getirilen sınırlama olumlu" şeklinde konuştu.


Zincir marketlerin kendi markalarıyla sattıkları ürünlere sınırlama getirilmesinin esnaf adına sevindirici olduğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ticaret Bakanlığı tarafından zincir marketlerin kendi markalarıyla sattığı ucuz ürünlere getirilen sınırlama, perakende sektöründe faaliyet gösteren esnafımız için son derece önemli. Özel etiketli olarak satılan bu ürünler haksız rekabet ortamı oluşturarak esnafımızı sıkıntıya sokuyordu. Market raflarındaki tek üretici hâkimiyetini kırmayı amaçlayan yeni uygulamayı destekliyoruz. Perakende Yasası ile ilgili yapılan çalışmaların bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz” dedi.


Perakende Yasası ile ilgili yapılan çalışmaları desteklediklerini ve bu kapsamdaki uygulamaların kısa zamanda hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Palandöken, “Esnaf ve sanatkarımızı zincir marketlerin haksız rekabetinden kurtaracak olan Perakende Yasası ile ilgili Bakanlığın yaptığı düzenleme çalışmaları hayati önem taşıyor. Bu kapsamda Ticaret Bakanımız tarafından açıklanan, yöresel ürün zorunluluğunu ve market raflarındaki özel etiketli ürünlere sınırlama getirecek yeni uygulamayı olumlu buluyoruz. Özellikle zincir marketlerin kendi markalarıyla sattığı ucuz ürünler esnafımızı bitme noktasına getiriyordu. Hiçbir esnafımız bu haksız rekabetle başa çıkacak durumda değil. Perakende sektöründe faaliyet gösteren esnafımız için bu yeni uygulama çok önemli. Öte yandan yeni düzenleme ile market raflarındaki ürün yelpazesi genişledikçe tüm yöresel ürün üreticileri de raflarda yerini alabilecek. Bu da ülke ekonomisine olumlu yansıyacak. Perakende Yasası’nın güncellenmesiyle birlikte esnafımız üzerindeki haksız rekabet unsurları da ortadan kalkacak” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:49
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kalp hastaları dikkat
    1. Kalp hastaları dikkat
    2. İzmir’de E-İhracat Zirvesi başlıyor
    3. Medicana’dan obezite toplantısı
    4. "43 milyarlık yardımı vatandaşlara..
    5. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde araç..
    6. Açık bırakılan ocaktan çıkan yangın..
    7. İzmir'de servis minibüsü devrildi: 15..
    8. Oto hırsızlığı çete üyeleri adliyeye..
    9. GÜNCELLEME - Otoyolda hafriyat kamyonu..
    10. Emine Erdoğan atık şişe ile Gaziantep..
    11. Sungurlu’da 750 fidanı toprakla buluştu
    12. Bursa’da korkutan fabrika yangını
    13. İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra..
    14. Emre Tepeli: “ Down sendromunu yüzde..
    15. Türk çayı 1,6 milyon dolar kazandırdı
    16. İşte bu haftadaki Cuma hutbesi
    17. Doruk Sağlık Grubu yaşlıları unutmadı
    18. Bugün hava nasıl olacak? | 22 Mart..
    19. Elazığ’da FETÖ operasyonu: 5 şüpheli..
    20. FETÖ'nün yargı yapılanmasına..
    21. Ömer Günel, Kuşadası’nda yaşayan..
    22. Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı
    23. Dünya Şampiyonası'ndaki hedefi bu kez..
    24. Hükümlülerden Adalet Ormanı’na 3 bin..
    25. Kaş’ta Dünya Şiir Günü kutlandı
    26. Sahte güneş gözlüklerine dikkat
    27. Minik kardeşiyle evde kahvaltı..
    28. Sungurlu’da okul güvenliği toplantısı..
    29. CHP Çalkaya: "Biz down sendromluların..
    30. Galatasaray’da olağan genel kurul yarın
    Pusulayı şaşırdı! Fehmi Koru'nun yeni parti şaşkınlığı
    Pusulayı şaşırdı! Fehmi Koru'nun yeni parti şaşkınlığı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    Maduro açıkladı: Rehin alındı
    Maduro açıkladı: Rehin alındı