Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Mağaza markalı ürünlere getirilen sınırlama olumlu" şeklinde konuştu.

Zincir marketlerin kendi markalarıyla sattıkları ürünlere sınırlama getirilmesinin esnaf adına sevindirici olduğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ticaret Bakanlığı tarafından zincir marketlerin kendi markalarıyla sattığı ucuz ürünlere getirilen sınırlama, perakende sektöründe faaliyet gösteren esnafımız için son derece önemli. Özel etiketli olarak satılan bu ürünler haksız rekabet ortamı oluşturarak esnafımızı sıkıntıya sokuyordu. Market raflarındaki tek üretici hâkimiyetini kırmayı amaçlayan yeni uygulamayı destekliyoruz. Perakende Yasası ile ilgili yapılan çalışmaların bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz” dedi.

Perakende Yasası ile ilgili yapılan çalışmaları desteklediklerini ve bu kapsamdaki uygulamaların kısa zamanda hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Palandöken, “Esnaf ve sanatkarımızı zincir marketlerin haksız rekabetinden kurtaracak olan Perakende Yasası ile ilgili Bakanlığın yaptığı düzenleme çalışmaları hayati önem taşıyor. Bu kapsamda Ticaret Bakanımız tarafından açıklanan, yöresel ürün zorunluluğunu ve market raflarındaki özel etiketli ürünlere sınırlama getirecek yeni uygulamayı olumlu buluyoruz. Özellikle zincir marketlerin kendi markalarıyla sattığı ucuz ürünler esnafımızı bitme noktasına getiriyordu. Hiçbir esnafımız bu haksız rekabetle başa çıkacak durumda değil. Perakende sektöründe faaliyet gösteren esnafımız için bu yeni uygulama çok önemli. Öte yandan yeni düzenleme ile market raflarındaki ürün yelpazesi genişledikçe tüm yöresel ürün üreticileri de raflarda yerini alabilecek. Bu da ülke ekonomisine olumlu yansıyacak. Perakende Yasası’nın güncellenmesiyle birlikte esnafımız üzerindeki haksız rekabet unsurları da ortadan kalkacak” diye konuştu.