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Ekonomi Palamut 10 liradan tezgahlarda boy göstermeye başladı
Ekonomi

Palamut 10 liradan tezgahlarda boy göstermeye başladı

Çanakkaleli olta balıkçılarının yakaladığı “denizin kırmızı etli balığı” olarak bilinen palamut, tanesi 10 liradan tüketiciye sunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 11:24:00 -
Palamut 10 liradan tezgahlarda boy göstermeye başladı

Gırgır ve trol yöntemiyle su ürünleri avcılığının Akdeniz’de 15 Eylül, diğer denizlerde ise 1 Eylül’de başlamasıyla palamut gibi balık türlerinin tezgahta bollaşması, fiyatlarının da düşmesi bekleniyor.

Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı ve Çanakkale Merkez 1 No’lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz, açık sularda büyük tekneler için av yasağının 15 Temmuz’da kaldırılmasıyla yoğun şekilde palamut yakalandığını söyledi.

Palamudun piyasada çifti 20 liradan satıldığını belirten Özkurnaz, “1 Eylül’den itibaren gerek Karadeniz’de olsun gerek boğazlarımızda olsun palamut ve lüfer balığımız daha bol olacaktır. Bolluğun sonucunda da ucuzlayacak. Tüm ülkemiz insanının rahat ve ucuz bir şekilde bu balıkları tüketeceği düşüncesindeyiz” dedi.

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