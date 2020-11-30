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Aktüel Pakistan’da yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 13 kişi öldü
Aktüel

Pakistan’da yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 13 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-30 11:48:50 -
Pakistan’da yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 13 kişi öldü

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, 13 kişi öldü, 17 kişi ise yaralandı.

Yetkililer, eyaletin Şeyhpura şehri yakınlarında içerisinde 25’in üzerinde yolcu bulunan bir otobüs ile kamyonetin çarpıştığını bildirdi.

Çarpışma ile kamyonetteki gaz tüpünün patladığını aktaran yetkililer, ilk belirlemelere göre kazada 13 kişinin öldüğünü, 17 kişinin ise yaralandığını ifade etti.

Bölgede, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.


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