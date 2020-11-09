Pakistan'da Muhammed ikbal 143'üncü doğum gününde anılıyor

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'ın milli şairi ve İslam düşünürü Muhammed İkbal, 143’üncü doğum gününde ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle anılıyor.

Pakistan'da 1877’de doğan İkbal'in doğum günü 9 Kasım’da ülke genelinde hayatının, ülkenin bağımsızlık mücadelesindeki rolünün, şairliği ve düşünürlüğünün ele alındığı çeşitli sosyal etkinlikler düzenleniyor.

Bununla birlikte bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle çevrimiçi platformlarda da İkbal'in yaşamının anlatılacağı seminer, konferans ve toplantılar tertip edildi.

Öte yandan İkbal'in Lahor kalesindeki Hazuri Bağ’daki kabrinde askerler nöbet değişim töreni gerçekleştirdi.

Devlet erkanı ve sevenlerinin katılımıyla Kur’an-ı Kerim okunan İkbal’in mezarında, gün boyu ziyaretler yapılıyor.

İkbal’in Sialkot’ta doğduğu ev de ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor.

Başbakan İmran Han, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İkbal’in fikirlerinin kendileri için rehber olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Aralarında siyasetçi, gazeteci ve akademisyenlerin bulunduğu binlerce kişi de sosyal medya hesaplarından İkbal ile ilgili mesajlar paylaştı.

Pakistan’ın bağımsızlığındaki rolü, fikirleri ve şiirleriyle başta Pakistan halkı olmak üzere farklı ülkelerdeki Müslümanların da gönlünde yer edinen Muhammed İkbal, 21 Nisan 1938’de vefat etmiş olsa da bugün hala Pakistanlıların arasında büyük bir sevgi ve saygıyla anılıyor.