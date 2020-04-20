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Dünya

Pakistan'da Diriliş Ertuğrul gelişmesi! Bomba haberi bakan duyurdu

Pakistan'da Başbakan İmran Han'ın talimatıyla Ramazan ayı süresince Diriliş Ertuğrul dizisi ekranlara gelecek. Yayıncılık ve Enformasyon Bakanı Firdevs Aşık Avan, diziden övgü dolu sözlerle bahsetti.

2020-04-20 19:20:00 - 2020-04-20 19:21:44
Pakistan'da Diriliş Ertuğrul gelişmesi! Bomba haberi bakan duyurdu

Pakistan devlet televizyonu PTV, ramazan ayı boyunca günde üç kere Diriliş Ertuğrul dizisini yayımlayacağını duyurdu.

PTV'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Diriliş Ertuğrul'un Başbakan İmran Han'ın talimatıyla PTV'de ekrana geleceği belirtildi.

Açıklamada, "Yayınlar ramazan ayının ilk günü 21.10'da başlayacak ve her gece 00.00 ile ertesi gün 12.00'de tekrar bölümleri verilecek." ifadesi kullanıldı.

Başbakan Han, PTV'ye, aralık ayında dizinin yayımlanması talimatı vermiş, bunun üzerine Urduca dublaj çalışmaları başlamıştı.

Yayıncılık ve Enformasyon Bakanı Firdevs Aşık Avan da dizinin İslam tarihinin gençler tarafından anlaşılmasına da yardım edeceğine dikkati çekerek, "Müslüman dünyasının kendi değerleri ve geçmişi olmasına rağmen biz hala Batı yapımı diziler izliyoruz." demişti.

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