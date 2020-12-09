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Aktüel Pakistan ile Hindistan arasında Keşmir Kontrol Hattı'nda çatışma: 4 asker öldü
Aktüel

Pakistan ile Hindistan arasında Keşmir Kontrol Hattı'nda çatışma: 4 asker öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-09 22:44:02 -
Pakistan ile Hindistan arasında Keşmir Kontrol Hattı'nda çatışma: 4 asker öldü

İSLAMABAD (AA) - Pakistan ile Hindistan arasında Keşmir Kontrol Hattı'nda yaşanan çatışmada 2 Hint ve 2 Pakistan askerinin öldüğü bildirildi.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Hindistan birliklerinin Kuiratta bölgesinde ateşkes ihlalinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Pakistan ordusunun Hint birliklerinin ateşkes ihlaline anında cevap verdiği aktarılırken, yaşanan çatışmada 2 Hint askerinin öldüğü ve 2 Pakistan askerinin de yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İki ülke arasında söz konusu sınır bölgesinde sık sık çatışmalar yaşanıyor.

13-14 Kasım'da iki ülke arasında Keşmir Kontrol Hattı'nda yaşanan çatışmalarda 6'sı asker 17 kişi hayatını kaybetmiş, 30'un üzerinde kişi ise yaralanmıştı.

Pakistan ve Hindistan, iki ülke arasında 2003'te varılan Ateşkes Anlaşması'nın Keşmir'de sebepsiz yere ihlal edilmesi nedeniyle birbirlerini suçluyor.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngörüyor. Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.​​​​​​​

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