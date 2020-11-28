Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

İSLAMABAD (AA) - Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 45 vakanın tespit edildiği ülkede, vaka sayısı 392 bin 356’ya yükseldi.

Son 24 saatte 45 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 7 bin 942’ye, iyileşenlerin sayısı 337 bin 553’e ulaştı.

Pakistan'da 4 gündür vaka sayıları, 3 binin üzerinde seyrediyor.

- Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, vaka sayısı ülke genelinde son 24 saatte 5 bin 418 artışla 527 bin 999’a çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 125 artarak 16 bin 646’ya, iyileşenlerin sayısı 4 bin 527 artarak 441 bin 983’e yükseldi.

Bu arada Teknoloji Bakanı Bambang Brodjonegoro, Kovid-19’a karşı çalışmaları süren yerel aşının gelecek yıl sonunda kullanıma hazır olmasını beklediklerini ifade etti.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 1315 artarak toplam 63 bin 176'ya, aktif vakalar ise 11 bin 508'e yükseldi.

Bugün 1110 kişi daha sağlığına kavuşurken, iyileşen vaka sayısı toplam 51 bin 314'e çıktı.

Son 24 saatte 4 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı toplam 354'e ulaştı.

- Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vakası sayısı son 24 saatte 2 bin 684 artarak 146 bin 214’e, ölü sayısı 6 artışla 2 bin 115’e yükseldi.

Son bir günde 45 bin 152 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 440 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.