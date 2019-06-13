Özvatan’da Okçuluk Şampiyonası Başladı Özvatan Kaymakamlığı ve Özvatan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Özvatan Kaymakamlığı Okçuluk Şampiyonası başladı.

Özvatan Kaymakamlığı ve Özvatan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Özvatan Kaymakamlığı Okçuluk Şampiyonası başladı.

12-14 Haziran 2019 tarihleri arasında Özvatan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde yapılan müsabakalar oldukça heyecanlı geçiyor.

Kamu kurumlarından ve vatandaşlardan toplamda 95 sporcunun mücadele ettiği Okçuluk Şampiyonası yarın yapılacak final müsabakalarının ardından sona erecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar diledi.

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