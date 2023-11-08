Ozon yağının faydaları nelerdir? Bu bilgiler tespit edildi: yağı kapış kapış satılıyor! Herkes fayda görecek

Ozon Yağının Yararları Nelerdir

– Yanıklara karşı son derece etkilidir ve uygulandığı anda etkileri görülmeye başlar

– Cilt kusurları bulunan tüm bölgelere ozon yağı uygulanabilir ve faydalıdır

– Cildinizin daha canlı görünmesi için ozon yağı kullanabilirsiniz

– Gözaltı şişkinlikleri ve ciltteki ince çizgilere karşı etkilidir

– Baş ağrısı ve diğer ağrıyan bölgelere uygulandığında ağrıyı dindirir

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– Selülit oluşumunu önler ve hamilelik sırasında oluşan çatlaklara karşı etkilidir

– Çatlamış dudaklara sürüldüğünde etkisini anında gösterir ve son derece etkilidir

– Cildinizi nemlendirerek esnek bir yapıya kavuşmasını sağlar ve böylelikle kırışıklık oluşmasını önler

– Vücudun çeşitli yerlerinde çıkan mantar ve zararlı bakterileri uzaklaştırır

– Ayak mantarı ve ayakta oluşan yaralara karşı faydalıdır

– Yaşlanmayı geciktirici etkileri bulunmaktadır

– Şeker hastalığı nedeniyle oluşan yaraların hızla iyileşmesini sağlar

– Metabolizma hızını arttırır ve enerji verir

– Cildinizdeki kurumuş bölgelerin nemlenmesini sağlar

– Masaj yapıldığında kan dolaşımını hızlandırır

– Ağız kısmında çıkan yara ve uçukları hızla iyileştirir

Ozon Yağı Kullanımı

Ozon yağı ile sivilce tedavisi: Ozon jelini uygulamadan önce yüzünüzü iyice temizleyin ve ardından uygulayın.

Ozon yağı ile ayak mantarı tedavisi: Ayaklarınızı yıkayın ve iyice kurulandığından emin olun. Ardından ozon jelini günde 3 kez ayaklarınıza uygulayın.

Ozon yağı ile çürük tedavisi: Çarpma ve ezilmeler nedeniyle vücudunuzda oluşan çürüklere uygulandığında ağrıyı hafifletir ve iyileşme sürecini hızlandırır.

Ozon yağı ile yara tedavisi: Yaraların üzerine uygulandığında iyileşme sürecini hızlandırır ve bakteri oluşumunu önler.

Ozon yağı ile egzama tedavisi: Bir kova suyun içine 1 çay kaşığı ozon yağı damlatıp egzama olan bölgelerinizi günde 2 kez suyun içinde daldırın.

Ozon yağı ile pişik tedavisi: Pişik oluşan bölgenin üzerine pamuk yardımıyla uygulayabilirsiniz. Bebeklerde küvet suyuna 2 damla damlatarak da kullanılabilir.

Ozon yağı ile baş ağrısı tedavisi: elinize damlattığınız ozon yağı ile masaj yapmak baş ağrısını hafifletir.

Ozon yağı ile hemoroid tedavisi: Pamuğa damlattığınız ozon yağını hemoroid bölgesine sürerek ağrı ve kaşıntılarınızı azaltabilirsiniz.

Ozon yağı ile tırnak mantarı tedavisi: Tırnaklarınızı kestikten sonra ozon yağını mantar görülen bölgeye sabah ve akşam olmak üzere 2 kere uygulayabilirsiniz.

Özellikle: Ozon yağının cilt yüzeyinde oluşan kuruluk, kızarıklık veya akne gibi sorunları yok etme etkisi oldukça yüksektir. Ayrıca egzema gibi cilt rahatsızlıklarında, böcek sokmalarında yaralarda özellikle yanık güvenle kullanılabilir. Ozon yağının faydaları oldukça fazla olup ciltte herhangi bir yan etki göstermemektedir.