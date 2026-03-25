Özgüven patlaması yaşıyordu fena tosladı... İsrail kuklası Trump çıkış yolu arıyor!

İsrail kuklası Donald Trump, İran ile ateşkes yapmak için çırpınıyor. Ağır darbeler yiyen ABD’nin Başkanı Trump’ın Tahran ile görüşmeler yapıldığı iddiası net bir şekilde yalanlanırken, İranlı üst düzey yetkililer bu açıklamaları “finans ve petrol piyasalarını manipüle etme girişimi” olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile “görüşmeler yapıldığı” yönündeki açıklamaları, küresel piyasaları sarsan bir manipülasyon dalgasını da beraberinde getirdi. Tahran’dan gelen yalanlamalar ve ortaya çıkan işlem verileri, Trump’ın söylemlerinin sıradan bir siyasi mesajdan öte, petrol ve finans piyasalarını yönlendirmeye dönük bilinçli bir hamle olup olmadığı sorusunu gündeme taşıdı.

Küresel haydut ABD’nin Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü İran ile görüşmeler yapıldığı iddiasında bulundu. Trump, “ ağırlayacak bir ülke bulmanın zor olması nedeniyle” İran ile telefon üzerinden bir toplantı yapılabileceğini öne sürdü.

Trump, “Biz bir anlaşma yapmak istiyoruz, İranlılar da istiyor” diyerek, “Onların ülkelerini terk etmelerinin çok zor olduğunu düşünüyorum (İranlılara atıfla), ancak bir noktada yüz yüze görüşeceğiz ve bu çok yakında olacak” ifadelerini kullandı.

Enerji tesislerine yönelik saldırılar için beş günlük bir süre tanındığını belirten Trump, “Bu süre içinde işlerin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz” dedi. Ardından, “Eğer işler iyi giderse bu meseleyi çözüme kavuştururuz, aksi takdirde onları tüm gücümüzle bombalamaya devam ederiz” şeklinde konuştu.

Trump, İran ile Pazar günü de görüşmeler yapıldığını ve bunların geç saatlere kadar sürdüğünü iddia etti. “Çok güçlü görüşmeler gerçekleştirdik, bunları özel temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner yürüttü, nereye varacağını göreceğiz” dedi.

ABD’li Başkan Trump, bu görüşmelerin “kusursuz şekilde ilerlediğini” düşündüğünü belirterek, “Eğer iki taraf da üzerinde anlaşılanlara bağlı kalırsa bu çatışma sona erebilir” ifadelerini kullandı.

İran ile temel konularda uzlaşı sağlandığını ileri süren Trump, “Hatta neredeyse tüm konularda anlaştığımızı söyleyebilirim” dedi. Nükleer materyallerden kurtulmak istediğini belirten Trump, bunun mümkün olduğuna inandığını ifade etti.

Trump ayrıca “İyi bir anlaşma olmalı” diyerek, “Yeni savaşların çıkmamasını ve hiçbir nükleer silaha sahip olunmamasını garanti altına alacak bir anlaşma istiyorum” dedi.

Haydut başkana göre İran ile anlaşma sağlanması, “onlar için barış, uzun vadeli ve garanti altına alınmış bir barış” anlamına geliyor. Böyle bir anlaşmanın İran ve bölge için “harika bir başlangıç” olacağını söyledi.

“israil” konusunda ise Trump, “Elde edeceğimiz sonuçtan çok memnun olacaklar” değerlendirmesinde bulunarak, onlarla da görüşme yaptığını belirtti. Bölgedeki ABD müttefikleri hakkında ise Washington’ın onları “tam anlamıyla dikkate aldığını” ve “mükemmel ilişkiler” içinde olduklarını savundu.

Trump, ayrıca Washington’ın birçok bölgesel müttefikinin “beklenmedik saldırılara” maruz kalmasından kendisinin ve herkesin şaşkınlık duyduğunu ifade etti.

İran’dan yalanlama

Öte yandan İran devlet televizyonu, Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberinde bugün (Pazartesi) Tahran ile Washington arasında herhangi bir diyalog bulunmadığını duyurdu.

Bakanlık, “ABD Başkanının açıklamaları, enerji fiyatlarını düşürme ve askeri planlarını uygulamak için zaman kazanma çabalarının bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, “Bölgede gerilimi düşürmeye yönelik bazı ülkelerden girişimler var. Bunlara verdiğimiz yanıt nettir: Bu savaşı başlatan taraf biz değiliz ve bu taleplerin tamamı Washington’a iletilmelidir” denildi.

Kalibaf: Finans ve petrol piyasalarını manipüle etme girişimi

İran Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da, ABD Başkanı Donald Trump’ın Washington ile Tahran arasında görüşmeler yapıldığı yönündeki iddiasını yalanladı.

Kalibaf, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD ile herhangi bir müzakere gerçekleştirilmediğini belirtti.

“X” platformu üzerinden konuşan Kalibaf, bazı medya organlarının öne sürdüğü görüşme iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve bunun, “ABD ve israilin düştüğü çıkmazdan kurtulmak için finans ve petrol piyasalarını manipüle etmeye yönelik bir girişim” olduğunu ifade etti.

Kalibaf ayrıca tüm yetkililerin, “lider ve halkın arkasında kararlılıkla durduğunu” ve saldırganların “tam ve pişmanlık verici bir şekilde cezalandırılıncaya kadar” bu tutumun süreceğini vurguladı.

Netanyahu: Çıkarlarımızı koruyacağız

Trump’ın açıklamalarının ardından video yayınlayan soykırımcı israil Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’la görüştüğünü belirterek ‘Trump’ın askeri başarıları kullanarak savaşın hedeflerine anlaşma yoluyla ulaşma ihtimali olduğuna inandığını’ söyledi.

“Böyle bir anlaşma çıkarlarımızı koruyacaktır” diyen Netanyahu ‘yapılacak her türlü anlaşmada çıkarlarını koruyacaklarını’ belirtti.

ABD’li Senatör: Trump yalan söylüyor

ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı yetkililerle görüşmeler yapıldığı yönündeki açıklamalarının "yalan" olduğunu söyledi.

Trump'ın, İran'ın ABD ile görüştüğü ve taleplerini kabul etmeye hazır olduğu yönündeki ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını savunan Van Hollen, "Onun yalan söylediğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

Maariv: Trump ağaçtan inmenin bir yolunu buldu

Soykırımcı israilin “Maariv” gazetesinin askeri işler muhabiri ve analisti Avi Aşkenazi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran İslam Cumhuriyeti ile müzakerelerden söz etmesinin ve “Hürmüz’ü açma” yönündeki ültimatomunu ertelemesinin, aslında içine girdiği zor durumdan çıkmak için bir yol arayışı olduğunu söyledi.

Aşkenazi, israilde askeri düzeyde, Trump’ın İran İslam Cumhuriyeti ile ileri düzeyde müzakereler yürütüldüğüne dair açıklamalarının ve ültimatomu askıya almasının şaşkınlık oluşturduğunu ifade etti.

Aşkenazi, bu bağlamda ortaya çıkan sorunun “Trump’ın kiminle müzakere ettiği” olduğunu belirterek, Trump’ın 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı açmaya yönelik bir ültimatom verdikten sonra, bu sert pozisyondan geri adım atmanın bir yolunu arıyor olabileceğini söyledi.

ABD ile İran arasında bir anlaşmanın eninde sonunda gerçekleşebileceğini ifade eden Aşkenazi, “Her askeri eylem nihayetinde siyasi bir sonuca yol açmalıdır” dedi.

Aşkenazi ayrıca Trump’ın şu anda petrol fiyatları üzerinden ekonomik bir savaş yürüttüğünü, dün attığı adımla gerilimi düşürmeye çalışarak küresel piyasaları bir miktar sakinleştirmeyi hedeflediğini söyledi. Bu çerçevede Aşkenazi, soykırımcı israil “ordusundan” üst düzey bir kaynağın şu sözlerini aktardı:

“Herhangi bir müzakereden haberdar değilim, bu siyasi bir meseledir. Biz siyasi otoritenin talimatlarına göre hareket ederiz ve bize aksi söylenmedikçe bu değişmez.”

Manipülatör Trump’ın yöntemi

Piyasalarda savaş nedeniyle çöküş yaşanırken Trump'ın "verimli" İran görüşmeleri hakkındaki paylaşımından yaklaşık 15 dakika önce yaklaşık 580 milyon dolarlık petrol ticareti yapıldığı iddia ediliyor.

Duyurudan hemen önce yaklaşık 6.200 Brent ve WTI sözleşmesi el değiştirdi. Bunun ardından petrol fiyatlarında keskin bir düşüş ve hisse senetlerinde bir yükseliş oldu.

Donald Trump’ın müzakerelere dair yaptığı açıklama öncesinde petrol piyasasında gerçekleşen yarım milyar dolarlık işlem, "içeriden bilgi sızdırma" tartışmalarını da alevlendirdi.

Sadece fırsatçılık için değil. Trump bu sahtekarlığı hep yapıyor.Uzmanlara göre Trump’ın kullandığı yöntem, klasik bir ekonomik araçtan ziyade jeopolitik söylem üzerinden fiyat beklentisi yönetimi. Sert askeri tehditlerle yükselen risk algısı, ardından gelen “diplomasi” mesajlarıyla hızla tersine çevriliyor. Bu durum özellikle petrol, altın ve hisse senedi piyasalarında ani yön değişimlerine yol açıyor.

Bir diğer dikkat çeken unsur ise belirsizlik üretimi. Trump’ın açıklamaları çoğu zaman net ve doğrulanmış bilgilerden ziyade ihtimaller üzerine kurulu. Bu da piyasaların temel verilerden çok siyasi söylemlere tepki vermesine neden oluyor. Son İran örneğinde olduğu gibi, tek bir açıklama fiyatları aşağı çekerken, karşı tarafın yalanlamasıyla aynı piyasalar yeniden yükselişe geçebiliyor.

Analistlere göre bu süreçte en kritik nokta zamanlama ve etki gücü. Açıklamaların piyasaların açık olduğu saatlerde yapılması, etkisini katlayarak artırıyor. Böylece çok kısa sürede milyarlarca dolarlık değer hareketi oluşabiliyor.