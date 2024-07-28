Özgür Özel, palavra çıtasını zirveye taşıdı! Şu yalana bakın hele şu yalana

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, SGK prim borçları konusunda Özgür Özel'i eleştirdi. Genç, Özel'in en borçlu belediyeleri AK Parti'den devraldıklarını söylediğini belirtti. Yazısında, Özel'in bu iddialarını ve rakamları sorgulayan Genç, Özel'in açıklamalarının yalan olduğunu vurguladı. Hikmet Genç, şunları kaydetti:

"SGK prim borçlarınızı ödeyin' denince ortalığı ayağa kaldırdı Özgür Özel.

Mazereti de var Özel'in.

Efendim en borçlu belediyeleri AK Parti'den devralmışlar.

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Türkiye'deki "1970 model" siyasetten hatırlıyoruz. 1, bilemedin 2 yılda bir seçim olur. Her yeni gelen; 'enkaz devraldık' derdi. 1 ya da 2 sene önceki iktidar da kendileriydi!..

Özgür başkan sadece "borçlar bizim değil, devraldık" demiyor.

Palavra çıtasını zirveye taşıyor.

"En borçlu ilk 5 belediye, 5'i de AK Parti'den aldığımız belediyeler" diyor.

Rakamı da sıkıyor; "Türkiye'de SGK'ya belediyelerin toplam borcu 14 milyar 699 lira."

Korkmadan çekinmeden sallarsın tabii. Nasıl olsa 'oduna' 'tuvalet terliğine' oy veriyorlar!..

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Bunun üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan resmi rakamları verdi.

SGK'ya en fazla prim borcu olan 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyeler.

Sıralama şöyle;

Ankara: 5,7 milyar TL

İzmir: 5,3 milyar TL

İstanbul: 3,3 milyar TL

Adana: 3 milyar TL

Şişli: 1,8 milyar TL

Bakan Işıkhan mevzunun daha iyi anlaşılması için bir de örnek vermiş.

"En fazla prim borcu bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 5 milyar 751 milyon lira SGK prim borcu var. CHP 2019'da AK Parti'den devraldığında borcu 225 milyon liraydı. Birikmiş SGK borcu bugün itibarıyla 25,5 katına çıkmıştır. Dolayısıyla 'seçim oldu' diyerek kafa karışıklığı yaratmaya, aziz milletimizi yalanlarla aldatmaya çalışmanın kimseye faydası yoktur."

Böylece Özgür Özel'in "borçları AK Parti'den devraldık, halen en borçlu belediyeler AK Partili belediyelerdir" yalanı ayyuka çıkmış oldu.

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Evet biliyorum. CHP için vak'ayı adiye. Her şey olabilirler ama rezil olamazlar.

Yıllardır yönettikleri ve devraldıkları belediyelerin hali de içler acısı. O kadar borçlular. Sanırsın ordan burdan borçlanıp halka hizmet ediyorlar. O da yok. Tam tersine devraldıkları belediyeleri batırmaya devam ediyorlar. Tipik CHP hizmet tarzı!..

Ama şunu anlamak da zor.

En borçlu belediyeler Ankara, İzmir, İstanbul, Adana'dan sonra Şişli İlçesi geliyor.

Şişli?!..

Şişli'nin borcu, 2024'te AK Parti'den devraldıkları Bursa Balıkesir ve Denizli'nin toplam borcunun iki katından fazla!..

Bizans'tan beri CHP'nin yönettiği Şişli, acaba kaç yıldır SGK prim borcunu ödemiyor?!

Kendi enkazlarını devralmış CHP, belli ki enkazları büyütecek.

Bu arada uzun yıllar sizin Sarıgül yönetmişti Şişli'yi.

Bir soruverin bakalım neden bu kadar borç biriktirmiş?!"