Özgür Özel duyuyor musun? Ayyaşların 'yan baktın' kavgası kanlı bitti: Kırık şişeyle katletti
Tüm dünya aileleri, gençleri ve toplumlarını korumak için yasaklamaya çalışırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in en önemli seçim vaadi olan ucuzlatmaya çalıştığı alkol, ocakları söndürmeye devam ediyor. İstanbul Eyüpsultan’da parkta alkol alan iki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kırık şişeyle katledilen Hüseyin Koç yaşamını yitirirken, katil zanlısı Muhammed K. gözaltına alındı.
Olay Eyüpsultan Alibeyköy mahallesinde 1 Mart Pazar günü parkta alkol alan iki grup arasında iddiaya göre 'Yan baktın' tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Hüseyin Koç, Hüseyin Özdemir ve Ahmet Abdülgani’yi yaralı halde buldu. Hastaneye kaldırılan Hüseyin Koç’un Muhammed K. tarafından kırılan şişe parçasıyla yaralandığı belirlendi. Hüseyin Koç hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KIRIK ŞİŞEYLE KATLETTİ
Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturmada olayın 'Yan baktın' tartışması sonrası başladığını tespit etti. Parkta alkol alan iki grubun önce tartıştıkları daha sonra olayın kavgaya dönüştüğü belirlendi. Polis olay yerinden kaçan diğer grup üyelerinden 4’ünü gözaltına aldı. Yapılan soruşturmada olayın firari şüphelisi Muhammed K.’nin kavga sırasında kırdığı şişeyle cinayeti işlediği belirlendi.
HATIRLAMADIĞINI İLERİ SÜRDÜ
Polis firari Muhammed K.’yi yakalamak için yürüttüğü operasyonda önceki gece bir eve baskın düzenledi. Gözaltına alınan Muhammed K. Cinayet Büro Amirliğine getirilerek sorgulandı. Şüphelinin olay sırasında alkollü olduğunu ve ne yaptığını tam olarak hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
