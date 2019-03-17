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(ÖZET) Yeni Malatyaspor Ankaragücü maç sonucu: 3-1 | Yeni Malatyaspor Ankaragücü goller

Süper Lig'in 26. haftasında Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'nü 3-1 yenerek ligde 7 maç aradan sonra galip geldi. Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri Adem Büyük (pen.), Guilherme ve Ahmet Ildız attı. Ankaragücü tek golü ise Dever Orgill'den geldi. İşte Yeni Malatyaspor Ankaragücü maçından notlar...

17 Mart 2019 Pazar 16:21
(ÖZET) Yeni Malatyaspor Ankaragücü maç sonucu: 3-1 | Yeni Malatyaspor Ankaragücü goller

Süper Lig'in 26. haftasında Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'nü 3-1 yenerek ligde 7 maç aradan sonra galip geldi. Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri Adem Büyük (pen.), Guilherme ve Ahmet Ildız attı. Ankaragücü tek golü ise Dever Orgill'den geldi. İşte Yeni Malatyaspor Ankaragücü maçından notlar...

Yeni Malatyaspor 3-1 Ankaragücü

8. dakikada Sacko'nun sağ kanattan altıpasa yaptığı ortada kaleci Farnolle, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

12. dakikada sağ kanattan Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda, kaleciyi geçen topa arka direkte Robin Yalçın dokunamadı ve net bir pozisyondan yararlanamadı.

17. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sedat Ağçay'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

19. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada savunmanın arasından iyi yükselen Orgill vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarıya çıktı.

26. dakikada Ankaragücü yarı sahasından atılan uzun pasta topla buluşan Orgill, çaprazdan şutunu çekti ancak top, kaleye paralel gitti.

28. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Pereira, düzeltip vuruşunu yaptı ancak top yandan auta çıktı.

37. dakikada Boyd'un sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, barajı geçen top kaleci Farnolle'de kaldı.

Karşılaşmanın hakemler ve iki takım futbolcuları sahaya, "Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle yad ediyoruz"yazılı pankartla çıktı.

52. dakikada Hector Canteros'un savunma arkasına attığı topa hareketlenen Hadi Sacko'nun sert şutunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağa sahip oldu.

53. dakikada Yeni Malatyaspor penaltı kazandı. Topu başına geçen Adem Büyük meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

58. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Guilherme'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

71. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Dever düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

79. dakikada Barış'ın ara pasıyla topla buluşan Donald'ın yerden şutu yandan dışarı çıktı.

90+4. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Ahmet'in gelişine vuruşu kaleciden döndü. Dönen topla tekrar buluşan Ahmet, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1

Süper Lig 26. hafta sonuçları

15 Mart Cuma

Fenerbahçe 2-1 Demir Grup Sivasspor 

16 Mart Cumartesi

Atiker Konyaspor 0-2 Çaykur Rizespor 

Akhisarspor 2-3 Kasımpaşa 

Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0-1 Trabzonspor

Antalyaspor 3-0 Aytemiz Alanyaspor 

Beşiktaş 1-0 Göztepe 

17 Mart Pazar

13:30 Evkur Yeni Malatyaspor 3-1 MKE Ankaragücü 

16:00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir 

19:00 Bursaspor - Galatasaray 

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 16:21
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