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(ÖZET) Manchester City Schalke 04 maç sonucu: 7-0 | Manchester City Schalke 04 goller

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester City, Schalke 04'ü konuk etti. İngiliz ekibi deplasmanda 3-2 yendiği Alman ekibi Schalke 04'e seyircisi önünde 7 gol attı. İşte Manchester City Schalke 04 maçından notlar...

13 Mart 2019 Çarşamba 02:05
(ÖZET) Manchester City Schalke 04 maç sonucu: 7-0 | Manchester City Schalke 04 goller

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester City, Schalke 04'ü konuk etti. İngiliz ekibi deplasmanda 3-2 yendiği Alman ekibi Schalke 04'e seyircisi önünde 7 gol attı. İşte Manchester City Schalke 04 maçından notlar...

Manchester City 7-0 Schalke 04

Ev sahibi ekip, Sergio Agüero'nun ilki penaltıdan olmak üzere 35 ve 38'inci dakikalarda, Leroy Sane'nin 42'nci dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. 

İkinci devrede farkı daha da açan Manchester City, 56'ncı dakikada Raheem Sterling, 71'inci dakikada Bernardo Silva, 78'inci dakikada Phil Foden ve 84'üncü dakikada Gabriel Jesus'un kaydettiği gollerle mücadeleden 7-0 galip ayrılarak çeyrek finale çıktı. 

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşları, bugün TSİ 23.00'te başlayacak Barcelona-Olympique Lyon (0-0) ve Bayern Münih-Liverpool (0-0) maçlarıyla sona erecek. 

Manchester City'nin 11'i: Ederson, Walker, Danilo, Laporte, Zinchenko, İlkay, Silva, Sterling, Sane, Bernardo, Agüero.

Schalke'nin 11'i: Fahrmann, Oczipka, Mckennie, Stambouli, Sane, Bruma, Serdar, Bentaleb, Embolo, Konoplyanka, Burgstaller.

 

 

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 02:05
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