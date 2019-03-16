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(ÖZET) Konyaspor Rizespor maç sonucu: 0-2 | Konyaspor Rizespor goller

Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Atiker Konyaspor'u Vedat Muriqi ve Samudio'nun attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Konyaspor'da Skubic, kırmızı kart gördü ve gelecek hafta oynanancak Başakşehir maçında cezalı duruma düştü. İşteKonyaspor Rizespor mücadelesinden öne çıkanlar...

16 Mart 2019 Cumartesi 16:30
(ÖZET) Konyaspor Rizespor maç sonucu: 0-2 | Konyaspor Rizespor goller

Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Atiker Konyaspor'u Vedat Muriqi ve Samudio'nun attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Konyaspor'da Skubic, kırmızı kart gördü ve gelecek hafta oynanancak Başakşehir maçında cezalı duruma düştü. İşte Konyaspor Rizespor mücadelesinden öne çıkanlar...

Konyaspor 0-2 Rizespor

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma öncesi Atiker Konyaspor taraftarı, Erasmus Değişim Programı kapsamında gittiği Polonya'nın Wroclaw kentinde geçtiğimiz cumartesi günü bıçaklanarak öldürülen Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 2'nci sınıf öğrencisi Furkan Kocaman'ı unutmadı. Taraftarlar tribünlere ''Şehit oldu Furkan acımız Kocaman' pankartı asarak, 'Furkan ölmedi kalbimizde yaşıyor. Şehitler ölmez vatan bölünmez' diye tezahürat yaptılar. Yeşil beyazlılar ayrıca kollarında Çanakkale Savaşı'nın unutulmaz kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın silüetinin olduğu formayla sahaya çıktı. Müsabaka öncesi Çanakkale Şehitleri için ise bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Konyaspor Rizespor maçından dakikalar

2. dakikada konuk ekip öne geçti. Atiker Konyaspor yarı sahasına atılan uzun topta Filipovic kaleci Serkan Kırıntılı’ya indirmek istedi. Kısa düşen topu önünde bulan Vedat Muric, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

22. dakikada Melnjak’ın ceza sahasının dışında sert şutu, az farkla yandan auta gitti.

42. dakikada Boldrin’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Samudio’nun kafa vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntılı’da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada Jahovic’in ceza sahası içinden pasında, Ömer Ali Şahiner’in bekletmeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu güçlükle kornere çeldi.

61. dakikada Milosevic’in ceza yayı üzerinden şutunda top direkten döndü.

63. dakikada Ömer Ali Şahiner’in sağ kanattan kullandığı korner atışında Musa Çağıran’ın ters vuruşunda topu kaleci Gökhan Akkan kornere çeldi.

68. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Vedat Muric’in ara pasına hareketlenen Samudio, topu kaleci Serkan Kırıntılı’nın sağından filelere gönderdi.

76. dakikada Awaziem’in göğsüne ayağıyla yaptığı müdahale sonrasında hakem Cüneyt Çakır, Skubic’i direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.  Skubic gelecek hafta Başakşehir deplasmanında cezalı duruma düştü.

82. dakikada Hurtado’nun pasında, ceza sahası dışında topla buluşan Jahovic’in sert şutunda meşin yuvarlak sağdan auta çıktı.

Karşılaşma, Çaykur Rizespor’un 2-0 üstünlüğüyle bitti.

Çaykur Rizespor puanını 34'e yükseltürken, Atiker Konyaspor 35 puanda kaldı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 16:30
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