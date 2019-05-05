(ÖZET) Galatasaray Beşiktaş maç sonucu: 2-0 | Galatasaray Beşiktaş goller

Galatasaray Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala Beşiktaş'ı Türk Telekom Stadyumu'nda 2-0'lık skorla mağlup ederek liderliğe yükseldi. Sahasındaki 35 maçlık yenilmezlik rekorunu egale eden Galatasaray'ı galibiyete taşıyan golleri Onyekuru ve Fernando attı. Sarı Kırmızılı ekip bu sonuçla uzun bir aranın ardından Başakşehir'den zirveyi devraldı. Beşiktaş ise zorlu mücadeleden istediği sonuçla ayrılamayınca şampiyonluk yarışında işini bir hayli zora soktu.

Galatasaray Beşiktaş maçından dakikalar

Mücadelenin henüz birinci dakikasında Galatasaray ilk dakikada etkili geldi. Sağ kanattan yapılan ortada arka tarafa açılan topa Marcao vurdu, top savunmaya çarpıp kornere çıktı. Sarı Kırmızılı ekibin taraftarları takımlarına yoğun destek vererek onlara ayrı bir güç olacaklarını maçın baçından itibaren gösterdi. Galatasaray maçın başı itibariyle Beşiktaş kalesinde baskı kurmaya başladı.

Derdide dakikalar 9'u gösterdiğinde Marcao'nun Muslera'ya yakın mesafede geri pasının ardından Beşiktaş gole yaklaştı. Ancak tecrübeli file bekçisi pozisyonu uzaklaştırmayı başardı. Uruguaylı kaleci pozisyonun ardından Marcao'ya oldukça sert bir şekilde sitemde bulundu.

Maçın 12. dakikasında Galatasaray savunmada yine çok riskli paslaşmalar yaptı. Bu sırada ceza alanında Fernando'dan topu çalan Atiba topa vurmak isterken dengesini kaybetti ve Muslera topun sahibi oldu.

13. dakikada orta alanda Necip'in Donk'a yaptığı hareket sonrası Hakem Bülent Yıldırım faul düdüğünü çaldı ancak uğultudan düdük sesini duymayan oyuncular bir süre mücadeleye devam ettikten sonra durdu.

Derbinin ilk sarı kartı 20. dakikada Beşiktaş'tan Lens'e çıktı. Hollandalı futbolcu hızlı atağa çıkarken rakşibine çarpınca hakem Bülent Yıldırım tarafından kartla cezalandırıldı.

Aldığı darbe ile yerde kalan Brezilyalı savunmacı Marcao, saha içerisinde tedavisinin tamamlanmasının ardından mücadeleye kaldığı yerden devam etti.

Galatasaray'ın golü ofsayt

Mücadelenin 27. dakikasında Belhanda sağdan aldığı topu ceza sahası ön çizgisi yakınından kaleye gönderdi. Top ağlarla buluşurken; yan hakem, Diagne'nin pozisyonunun ofsayt olduğunu tespit etti. VAR incelemesinin ardından hakem Bülent Yıldırım, maçı kaldığı yerden devam ettirdi.

Maçın en net pozisyonu 34. dakikada Galatasaray cephesinden geldi. Feghouli orta alanda rakibinden topu kurtardı. Sağ kanattan hızlı bir şekilde giden Onyekuru'yu güzel bir pasla buluşturdu. Beşiktaş savunması eksik yakalanınca Onyekuru, bir anda kaleci Karius ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda son anda önce Gökhan ardından Karius müdahale etti ve gol izni vermedi. Beşiktaş savunması topu uzaklaştırmak isterken top çizgiyi geçince Galatasaray korner atışı kazandı.

Sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası Marcao'nun rkafa vuruşunda Dorukhan'a çarpan top bu kez ters taraftan kornere çıktı. Galatasaraylı taraftarlar bu pozisyonda penaltı bekledi ama hakem devam kararı verdi.

Galatasaray bu dakikalarda oldukça tehlikeli gelmeye başladı. 37. dakikada Sol kanattan ceza alanına sokulan Onyekuru'nun plasesinde Karius topu sektirdi. Devamında Diagne tamamlamak istedi ancak araya giren savunma tehlikeyi önledi.

Bir sarı kart da Beşiktaş'tan 37. dakikada Caner Erkin'e çıktı. Tecrübeli futbolcu rakibine yaptığı sert hareket sonrası kartla cezalandırıldı.

Maçta dakikalar 38'i gösterdiğinde sağ çaprazdan Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta Karius boşa çıktı. Arka tarafta kafayı vuran Donk çerçeveyi tutturamadı.

Bu dakikalarda kartların sayısı artmaya başladı. 39. dakikada Beşiktaş'tan bu kez kartı gören isim Vida oldu.

Derbinin 41. dakikasında Feghouli'yle paslaşan Belhanda'nın sağ kanattan içeri çevirdiği topa Diagne hareketlendi ancak onun dokunamadığı top Karius'ta kaldı.

Maçta dakikalar 43'ü gösterdiğinde rakibi Caner Erkin'e sert bir müdahalede bulunan Belhanda, Galatasaray adına maçta ilk sarı kartı gören isim oldu. Yıldız futbolcu bu kartla cezalı duruma düştü.

Onyekuru topu ağlara gönderdi

Mücadelenin 44. dakikasında Galatasaray Onyekuru'nun golü ile 1-0 öne geçti.Beşiktaş'ın yüklendiği anda sol kanattan kullandığı taç atışı sonrası hızlı atağa çıkan Galatasaray'dan Feghouli'nin pası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Fernando, yanındaki Onyekuru'yu gördü. Onyekuru da topu boş ağlara yolladı.

Beşiktaşlılar, gol öncesinde taç atışını kendilerinin kullanması gerektiği yönünde itiraz etti. Hatta Beşiktaşlı futbolcular santra atışını bir süre yapmadılar. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, futbolcularını sakin olmaları konusunda uyardı.

Gökhan Gönül ve Adem Ljajic, itirazı nedeniyle 45+2. dakikada sarı kart gördü.

Olayların yatışmasının ardından maç kaldığı yerden devam etti.

Santra vuruşunun ardından konsantrasyonu dağılan Beşiktaş savunması yine dağınık bir şekilde yakalandı. 45+2. dakikada orta alanda topu kapan Galatasaray'da Belhanda, kaleci Karius'u önde görünce aşırtma bir vuruşla kaleyi denedi ancak top üstten auta çıktı.

Maçta dakikalar 45+3'ü gösterdiğinde ön alandaki baskı sonrası ceza alanında topu kapan Ljajic sol çaprazdan sert vurdu, Muslera üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol etti.

Hakem Bülent Yıldırım ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı ve Galatasaray soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

Mücadelenin 2. yarısına 2 ekip de ilk yarıdaki 11'leri ile sahaya çıkmayı tercih etti.

Derbinin 2. yarısına Beşiktaş daha istekli başladı. Henüz 46. dakikada Beşiktaş'ın rakip yarı alanın ortalarından kullandığı serbest vuruş sonrası Lens orta-şut karışımı bir vuruş yaptı. Muslera zorlanmadan kontrol etti.

Maçta her geçen dakika gerginlik arttı. Çalan her faul düdüğü sonrası özellikle Beşiktaşlı oyunculardan yoğun itirazlar geldi.

Maçta ilk oyuncu değişikliği Beşiktaş cephesinden geldi. 54. dakikada sakatlanan Gökhan Gönül'ün yerine oyuna giren isim Brezilyalı Adriano oldu.

Fernando farkı 2'ye çıkardı

Mücadelenin 55. dakikasında Galatasaray Fernando'nun golüyle skoru 2-0'a getirdi. Sağ kanattan Mariano'nun kullandığı taç atışı sonrası Diagne boş durumda topu aldı. Ara pasında Beşiktaşlı oyuncular duraklayınca Fernando kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Karius'tan dönen topu boş ağlara yolladı. Beşiktaşlı oyuncular taç atışı öncesi oyuncu değişikliği nedeniyle duraklamıştı. Bu nedenle hem Diagne hem de Fernando bomboş durumda topu aldılar ve Beşiktaş savunmasının hatasını affetmediler.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş oyuna bir müdahalede daha bulundu ve 57.dakikada Caner Erkin'in yerine oyuna dahil olan isim Portekizli yıldız futbolcu Quaresma oldu.

2. golü de kalesinde görmesinin ardından Beşiktaş savunmasının konsantrasyonu bir hayli düştü. 58. dakikada Galatasaray yine sağ kanattan geldi. Savunma arkasına atılan topu sağ çaprazda alan Diagne'nin dönerek vuruşunda Karius iki hamlede topun kontrolünü sağladı.

Maçta dakikalar 60'ı gösterdiğinde Beşiktaş etkili geldi. Sol kanattan son çizgiye inen Ljajic'in ortasına Vida uçarak kafayı vurdu ancak top kale alanı içindeki takım arkadaşı Dorukhan'dan döndü.

Beşiktaş bu dakikalarda Galatasaray kalesinde daha fazla görünmeye başladı. 62. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Lens'in yerden içeriye çevirdiği topa ön direkte Ljajic dokundu, Muslera kritik bir hamleyle topu kornere yolladı. Bu atağın hemen bir dakika sonrasında Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası Lens çaprazdan kaleyi denedi, top direğin yanına çarparak auta çıktı.

Mücadelenin 65. dakikasında Donk'un pasıyla sağdan ceza alanına sokulan Feghouli, yanındaki Fernando'yu gördü. Fernando'nun penaltı noktasına doğru çevirdiği topa bomboş durumdaki Onyekuru gelişine vurdu ancak top oldukça farklı şekilde üstten auta gitti.

Penaltı iptal edildi

Karşılaşmanın 67. dakikasında Diagne, Vida tarafından yerde kaldı ve hakem Bülent Yıldırım, penaltı noktasını gösterdi. VAR kontrolünün ardından hakem pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı kararı iptal edildi.

71. dakikada Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan sekip arka direğe açılan topa Quaresma gelişine sert vurdu, top yan ağlarda kaldı. Pozisyon sırasında Beşiktaşlı futbolcular topun Fernando'nun eline çarptığı yönünde itirazlarda bulundu. Ancak VAR incelemesi sonrası hakem Bülent Yıldırım, aut atışına karar verdi.

Beşiktaş son oyuncu değişikliğini 75'te gerçekleştirdi. Dorukhan yerine oyuna giren isim Kagawa oldu. Yuto Nagatomo ile Shinji Kagawa Avrupa kariyerlerinde ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya geldi.

Maçta dakikalar 76'yı gösterdiğinde Kagawa'yla duvar pası yapan Quaresma ceza alanına girmek isterken Mariano'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş sol çaprazdan, ceza alanının hemen dışından serbest vuruş kazandı. Ljajic'in kullandığı serbest vuruşta kalenin tam ortasına doğru giden top kaleci Muslera'da kaldı.

Mücadelenin 80. dakikasında Galatasaray ilk oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Ryan Donk'un yerine oyuna giren isim Selçuk İnan oldu.

Maçın 83. dakikasında Ani gelişen Beşiktaş atağında Lens sağ kanattan içeri sokuldu ve pasını yerden çıkardı. Penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Burak'ın dönerek vuruşunda yerden sert giden topu çizgi üzerinde Muslera nefis bir reaksiyonla kurtarmayı başardı.

Derbinin 83. dakikasında Onyekuru, zaman geçirmeye yönelik hareketlerde bulununca hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

90.dakikada Galatasaray 2. oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Feghouli yerine oyuna giren isim Emre Akbaba oldu.

90+3. dakikada oyuna sonradan giren Kagawa, rakibine yaptığı sert faul sonrası sarı kartı gören isim oldu.

90+4'te Galatasaray son oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Onyekuru'nun yerine oyuna giren isim Linnes oldu. Onyekuru saha dışına gelirken Vida ile sözlü bir tartışma yaşadı. Hakem Bülent Yıldırım'ın araya girmesiyle olay yatıştı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray, ezeli rakibini 2-0'lık skorla yenerek çok kritik bir 3 puanı hanesine ekledi.

Maçın 11'leri

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Necip, Lens, Ljajic, Burak Yılmaz