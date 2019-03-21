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(ÖZET) CSKA Moskova Fenerbahçe Beko maç sonucu: 70-68

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde deplasmanda Rus ekibi CSKA Moskova'ya 70-68 mağlup oldu ve 28. maçında 5. mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe Beko mağlup olsa da ilk maçta 4 sayı farkla mağlup ettiği rakibi karşısında ikili averaj üstünlüğünü korumayı başardı. Ayrıca Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova deplasmanında 4 Mart 2009'dan bu yana ilk yenilgisini aldı.

21 Mart 2019 Perşembe 22:26
(ÖZET) CSKA Moskova Fenerbahçe Beko maç sonucu: 70-68

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde deplasmanda Rus ekibi CSKA Moskova'ya 70-68 mağlup oldu ve 28. maçında 5. mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe Beko mağlup olsa da ilk maçta 4 sayı farkla mağlup ettiği rakibi karşısında ikili averaj üstünlüğünü korumayı başardı. Ayrıca Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova deplasmanında 4 Mart 2009'dan bu yana ilk yenilgisini aldı.

CSKA Moskova 70-68 Fenerbahçe Beko 

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçının öncesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Panathinaikos'un eski başkanlarından ve efsanelerinden Thanasis Giannakopoulos için saygı duruşunda bulunuldu. 

Maça Guduric'in sayılarıyla etkili başlayan temsilcimiz, 8:08 kala 2-6'lık skorla üstün olan taraftı. Hunter ve Higgins ile sayılar bulan ev sahibi ekip, 6:34 kala 7-6 öne geçti. Melli ve Kalinic ile tekrar hücumda etkinliği sağlayan temsilcimiz, 3:26 kala skoru 9-16'ya getirdi. CSKA Moskova, farkı azaltarak skoru 57 saniye kala 14-16'ya getirse de temsilcimiz, ilk çeyreği 14-18 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Vesely ile etkili başlayan Fenerbahçe Beko, 6:50 kala 18-24'lük üstünlüğü yakaladı. Temsilcimiz, 4:26 kala da Bobby Dixon'ın üçlüğüyle skoru 23-30 yaptı. Sarı-Lacivertliler, 2:35 kala da 27-35'lik skor avantajını sağladı. Peters ve Higgins ile etkili olan ev sahibi ekip, 1:03 kala skoru 31-35'e getirince Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic, mola almak durumunda kaldı. 19.5 saniye kala Fenerbahçe'de Melli'ye aynı pozisyon içinde bir normal, bir sportmenlik dışı faul çalınınca Nando De Colo, serbest atış çizgisinden 4 atış şansı elde etti. 3/4 atmasıyla CSKA Moskova, skoru 34-35'e getirdi. Ev sahibi ekip, De Colo'nun son saniye basketiyle ilk yarıyı da 36-35 üstün kapattı.

CSKA Moskova, temsilcimiz Fenerbahçe Beko karşısında ilk yarıyı yakaladığı 9-0'lık seriyle noktaladı. 2:35 kala temsilcimiz, 27-35'lik skorla üstün olsa da son bölümde özellikle De Colo ile etkili olan CSKA Moskova, yakaladığı seriyle ilk yarıyı 36-35 üstün tamamladı.

Bobby Dixon etkisi

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da Bobby Dixon, ilk yarıda 8 sayıyla takımın ve Alec Peters ile de maçın en skorer ismi oldu.

Üçüncü çeyreğe Sergio Rodriguez ile etkili başlayan CSKA Moskova, 6:53 kala skoru 44-37 yaptı. 2:07 kala Kalinic'in sayılarıyla temsilcimiz, skoru tekrar 47-47 ile eşitlemeyi başardı. Çeyreğin sonunda Kyle Hines ve Kurbanov ile isabetler bulan CSKA Moskova, son çeyreğe 52-48'lik üstünlükle girdi.

Son çeyreğin ilk bölümünde iki takım da savunmalarıyla öne çıkarken Bobby Dixon ile etkili olan temsilcimiz, 4:52 kala skoru 54-54'e getirdi. 3:49 kala da Kalinic'in üçlüğüyle temsilcimiz, 56-57'lik üstünlüğü yakaladı. Clyburn ve Higgins ile sayılar bulan CSKA Moskova, 2 dakika kala tekrar 63-59'luk üstünlüğü yakaladı. Son 50 saniyelik bölüme 65-65 eşitlikle girilse de Anadolu Efes karşısında da CSKA'ya galibiyeti getiren Cory Higgins'in 25 saniye kala gelen üçlüğüyle CSKA Moskova skoru 68-65 yaptı. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan CSKA Moskova, karşılaşmadan 70-68'lik skorla galip ayrıldı.

Temsilcimiz bu sonuçla 28. maçındaki 5. yenilgisini alırken CSKA Moskova da 22 galibiyete ulaşarak Fenerbahçe ile galibiyet farkını 1 maça indirdi. Fakat Fenerbahçe, ilk maçta 4 sayı farkla mağlup ettiği rakibi karşısında ikili averaj üstünlüğünü korumayı başardı.

Fenerbahçe, CSKA Moskova deplasmanında 4 Mart 2009'dan bu yana oynadığı 5. maçında ilk yenilgisini aldı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 22:26
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