(ÖZET) Beşiktaş Fenerbahçe maç sonucu: 3-3 | Beşiktaş Fenerbahçe goller

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında zorlu derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe 3-3 berabere kaldı. İlk yarıda 3-0 öne geçen Beşiktaş, ikinci yarı kalesinde 3 gole engel olamayınca maç bu skorla sona erdi. İşte Beşiktaş Fenerbahçe maçının özeti...

Beşiktaş 3-3 Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında zorlu derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş, 10. dakikada Gökhan Gönül'ün attığı golle skoru 1-0'a getirdi. Maçın 14. dakikasında Hasan Ali Kaldırım'ın, Gökhan Gönül'e yaptığı hareket sonrası hakem Bülent Yıldırım, VAR'a gidip penaltı noktasını gösterdi. 18'de topun başına geçen Burak Yılmaz, farkı ikiye çıkardı: 2-0. Siyah-beyazlılar, müsabakanın 45+3. dakikasında yine Burak Yılmaz'ın golüyle skoru 3-0 yaptı. Fenerbahçe, 55. dakikada Zajc'ın attığı golle skoru 3-1 yaptı. Maçın ilk 45 dakikalık bölümü, Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Fenerbahçe, Zajc'ın 55. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Bu golden sonra etkili ataklarını sürdüren sarı-lacivertli takım, Sadık'ın 52. dakikadaki golüyle farkı 1'e indirdi: 3-2. Ve Fenerbahçe maça ortak oldu! Dakikalar 67'i gösterirken Hasan Ali Kaldırım, uzak mesafeden harika bir gol atarak skoru 3-3'e getirdi. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

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Beşiktaş'ın 11'i: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Dorukhan, Atiba, Lens, Kagawa, Güven, Burak Yılmaz.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Dirar, Tolgay Arslan, Zajc, Moses, Soldado

Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti

3’üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta Kagawa ortaladı. Atiba’nın arkaya aşırttığı topta kaleci Volkan, Mirin’den önce topu yumrukladı.

10’uncu dakikada Beşiktaş öne geçti. Burak’ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta Kagawa ortaladı. Arka direkte topla buluşan Vida’nın içeri çevirdi. Gökhan Gönül’ün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

14’üncü dakikada Fenerbahçe ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Gökhan Gönül, Hasan Ali’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda oyunu devam ettiren Bülent Yıldırım, VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

18’inci dakikada penaltı atışını kullanan Burak Yılmaz, topu ve kaleci Volkan’ı ters köşelere yolladı: 2-0.

45’inci dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Hasan Ali ortaladı. Soldado’nun indirdiği topta Dirar’ın vuruşunda Mirin araya girdi ve top kornere gitti.

45+2’nci dakikada Beşiktaş farkı 3’e çıkardı. Kagawa’nın pasıyla savunma arkasına sarkan Burak Yılmaz, Fenerbahçe ceza sahasına girdikten sonra yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş’ın 3-0’lık üstünlüğüyle geçildi.

55. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar’ın kale önüne gönderdiği topu Zajc filelere gönderdi. 3-1

61. dakikada Valbuena’nın kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Sadık, meşin yuvarlağı kafayla ağlara yolladı. 3-2

67. dakikada Soldado’nun pasında ceza alanı dışında topla buluşan Hasan Ali'nin şık vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu. 3-3

76. dakikada Dorukhan’ın ara pasında ceza alınana sarkan Burak Yılmaz’ın vuruşunu Volkan ayağıyla çeldi.

80. dakikada Quaresma’nın sağ kanattan ortasında iki savunma oyuncusunun arasından yükselerek kafa vuruşu yapan Burak’ın topu direkten döndü.

87. dakikada Valbuena’nın ortasında ön direkte Eljif’in kafa vuruşunu Karius çeldi, ardından da direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

Vodafone Park'ta Tolgay Arslan'a büyük tepki

Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan, derbi öncesinde Vodafone Park'ta ıslıklandı. Öte yandan bazı Beşiktaşlı taraftarlar ellerindeki dürümlerle Tolgay Arslan'a göndermede bulundu.

Fenerbahçe'ye gol atan Gökhan Gönül sevinmedi

Beşiktaş’ın tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül, Fenerbahçe derbisinde attığı golün ardından sevinç yaşamadı. Beşiktaş’ın Fenerbahçe’den kadrosuna kattığı Gökhan Gönül, Fenerbahçe derbisinin 10’uncu dakikasında siyah beyazlı ekibi 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Tecrübeli futbolcu, eski takımına karşı attığı golün ardından sevinç gösterisinde bulunmadı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, bu akşam 349. kez karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayan müsabakada sahaya çıkan Beşiktaş ile Fenerbahçe, tarihlerinde daha önce 348 kez karşılaştı.

Süper Lig 23. hafta maç sonuçları

Göztepe 1-3 Trabzonspor

Rizespor 3-0 Yeni Malatyaspor

Sivasspor 1-2 Antalyaspor

Alanyaspor 3-0 Kasımpaşa

Ankaragücü 2-1 BB Erzurumspor

Konyaspor 0-1 Kayserispor

Galatasaray 1-0 Akhisarspor

Başakşehir 3-0 Bursaspor

Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe

Süper Lig 23. hafta puan durumu