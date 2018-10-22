THY- Euroleague
0553 313 94 23

Özenle hazırlanmaları gerekiyor

Ev hanımlarının yarıdan fazlasının (%55) sebzeleri yemek için yanlış hazırladıkları anlaşılıyor. Sebzeleri pişirmeye hazırlama aşamasında yapılan en önemli hatalardan birisi, kesildikten sonra yıkamak.

22 Ekim 2018 Pazartesi 19:45
Özenle hazırlanmaları gerekiyor


Doğrusu ise sebzelerin sirkeli suda iyice bekletildikten sonra yıkanıp çok küçük parçalara ayrılmadan kesilip hemen pişirilmesidir.

Ayrıca yeşil yapraklı sebzelerin önce yıkanıp, sonra kesilip sıcak karışıma atılarak susuz pişirilmesi ile C vitamini kaybının en az olacağını unutmamalısınız. En fazla vitamin kaybı bol suda pişirildikten sonra suyunun atılması ile oluşur. Sebze ve meyvelerin bol suda pişirilmesi ve suyunun atılmasıyla yüzde 90-95 oranında riboflavin ve folik asit, yüzde 5-28 oranında A vitamini kaybı olmaktadır.

Kurubaklagillerin bekletilmesi

Yine kadınların yüzde 46'sının kurubaklagilleri ılık suda ıslatıp pişirmekte olduğu ve yüzde 24'ünün ise hiçbir ıslatma işlemi uygulamadan pişirdiği anlaşılıyor. Kurubaklagilleri pişirmeden önce ortalama 9.5 saat ıslatıp, hatta iki saat de sıcak suya koyup beklettikten sonra pişirmeye hazırlayan kadınların sayısı da oldukça fazla.. Doğrusu bu tür besinlerin yapıları sert olduğundan pişirilmeden önce ıslatılmalıdırlar. Islatma uzun süreli olursa, gaz yapıcı oligosakkaritlerin bir kısmı ıslatma suyuna geçer ve gaz yapıcı özelliği azalır. Islatma süresi, baklagil türüne, suyun ve bekletilen yerin sıcaklık derecesine bağlı olarak değişmektedir. En az 36-48 saat ıslatma suyunda baklagillerinizi bekletmelisiniz.

Kurubaklagillerin pişirilmesinde temel maksat; ıslatma suyunun dökülmesi, fakat haşlama suyunun dökülmemesidir. Çünkü haşlama suyunun dökülmesi ile suda eriyen vitaminlerde önemli kayıplar olmaktadır. Ayrıca kurubaklagiller B kompleks vitaminlerinin ve bitkisel proteinin de iyi kaynağıdır.

Salatalar mükemmel

Hanımların %91'inin salataları yemek hazırlamaya yakın, bekletmeden ve doğru yöntem ile hazırlayıp yenmeye hazır hale getirdiği biliniyor. Sebze yemeklerinin aksine kadınlar salata hazırlarken kullanılacak mevsime uygun sebzeleri önce yıkayıp ayıklıyor, yeneceği zaman doğruyor veya rendeliyor, salatayı sofraya getireceklerine yakın da tuz, limon ve zeytinyağı karışımını ekliyorlar.

Taze salata malzemeleri kesildikten sonra bekletildiğinde C vitamininde önemli kayıplar oluşur. Eğer limon, tuz ve sirke salata hazırlandıktan sonra konur ve bekletilirse, vitamin kaybı daha da artıp besinlerin diriliğinin de azaldığını hatırlatmalıyız.

 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 19:45
  1. yemek hazırlama
  2. yemek hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi'den Mevlüt Uysal'a ziyaret
    1. Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi'den..
    2. MHP'den kırmızı çizgi açıklaması
    3. Evde diş beyazlatma
    4. Sosyal medyada hızla yayılıyor! Bu..
    5. Pelin otunun faydalarını biliyor..
    6. Kahvaltıda sağlıklı yağ tüketin
    7. 15 tatili ne zaman? Sömestir yarı yıl..
    8. Yürüme bozukluğuna dikkat
    9. Keçi peyniri aldatmacası
    10. Polisin kurtarmak için seferber olduğu..
    11. Filistinliler ablukanın kaldırılması..
    12. Hakkari şehidimizin ateşi Van'a düştü
    13. İstanbul'da raylı sistem uzunluğu 170..
    14. Kimler meme kanseri riski altında?
    15. Barcelona Başkanı Mario Bartemou:..
    16. Parke taşlarının üzerine asfalt..
    17. Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    18. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    19. TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Yapay..
    20. Camlardaki yağmur lekelerinden..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?