Özenle hazırlanmaları gerekiyor



Doğrusu ise sebzelerin sirkeli suda iyice bekletildikten sonra yıkanıp çok küçük parçalara ayrılmadan kesilip hemen pişirilmesidir.

Ayrıca yeşil yapraklı sebzelerin önce yıkanıp, sonra kesilip sıcak karışıma atılarak susuz pişirilmesi ile C vitamini kaybının en az olacağını unutmamalısınız. En fazla vitamin kaybı bol suda pişirildikten sonra suyunun atılması ile oluşur. Sebze ve meyvelerin bol suda pişirilmesi ve suyunun atılmasıyla yüzde 90-95 oranında riboflavin ve folik asit, yüzde 5-28 oranında A vitamini kaybı olmaktadır.

Kurubaklagillerin bekletilmesi

Yine kadınların yüzde 46'sının kurubaklagilleri ılık suda ıslatıp pişirmekte olduğu ve yüzde 24'ünün ise hiçbir ıslatma işlemi uygulamadan pişirdiği anlaşılıyor. Kurubaklagilleri pişirmeden önce ortalama 9.5 saat ıslatıp, hatta iki saat de sıcak suya koyup beklettikten sonra pişirmeye hazırlayan kadınların sayısı da oldukça fazla.. Doğrusu bu tür besinlerin yapıları sert olduğundan pişirilmeden önce ıslatılmalıdırlar. Islatma uzun süreli olursa, gaz yapıcı oligosakkaritlerin bir kısmı ıslatma suyuna geçer ve gaz yapıcı özelliği azalır. Islatma süresi, baklagil türüne, suyun ve bekletilen yerin sıcaklık derecesine bağlı olarak değişmektedir. En az 36-48 saat ıslatma suyunda baklagillerinizi bekletmelisiniz.

Kurubaklagillerin pişirilmesinde temel maksat; ıslatma suyunun dökülmesi, fakat haşlama suyunun dökülmemesidir. Çünkü haşlama suyunun dökülmesi ile suda eriyen vitaminlerde önemli kayıplar olmaktadır. Ayrıca kurubaklagiller B kompleks vitaminlerinin ve bitkisel proteinin de iyi kaynağıdır.

Salatalar mükemmel

Hanımların %91'inin salataları yemek hazırlamaya yakın, bekletmeden ve doğru yöntem ile hazırlayıp yenmeye hazır hale getirdiği biliniyor. Sebze yemeklerinin aksine kadınlar salata hazırlarken kullanılacak mevsime uygun sebzeleri önce yıkayıp ayıklıyor, yeneceği zaman doğruyor veya rendeliyor, salatayı sofraya getireceklerine yakın da tuz, limon ve zeytinyağı karışımını ekliyorlar.

Taze salata malzemeleri kesildikten sonra bekletildiğinde C vitamininde önemli kayıplar oluşur. Eğer limon, tuz ve sirke salata hazırlandıktan sonra konur ve bekletilirse, vitamin kaybı daha da artıp besinlerin diriliğinin de azaldığını hatırlatmalıyız.