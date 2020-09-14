Özel yetenekli öğrencilerin becerilerini geliştirecek projeye TÜBİTAK'tan destek

KOCAELİ (AA) - ŞENGÜL AZBAY - Özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı İzmit Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) rehber öğretmeni Merve Koçer'in hazırladığı "Özel Yetenekliler İçin Sosyal ve Duygusal Öğrenme Bilim Okulu" projesi, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulundu.

Proje yürütücüsü Merve Koçer, AA muhabirine, sosyal ve duygusal ihtiyaçların, bireyin bulunduğu ortama sağlıklı uyum sağlaması açısından önemli olduğunu söyledi.

Özel yetenekli bireylerin, üstün bilişsel özelliklere sahip olduğunu ancak sosyal ve duygusal becerilerinin desteklenmeye ihtiyaç duyduğunu aktaran Koçer, "Bu durum, onların diğer bireylerle uyumunu ve iletişimini etkilemektedir. Dolayısıyla normal öğrencilere göre, özel yetenekli öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişiminin desteklenmesine daha çok ihtiyaç vardır." ifadesini kullandı.

- "Geleceğin iyi yöneticilerini geliştirmek için bugünden temellerini atalım"

Koçer, bu kapsamda hazırladıkları "Özel Yetenekliler İçin Sosyal ve Duygusal Öğrenme Bilim Okulu" projesinin TÜBİTAK tarafından desteklendiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu çalışmada özel yetenekli bireylerin, güçlü ve zayıf yönlerini, duygularını tanımalarına ve yönetmelerine, etkili iletişim becerilerini öğrenmelerine, iş birliği yapabilme ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine ve hedef belirleme yeterliğini geliştirmelerine yardımcı olmak hedeflenmektedir. Özel yeteneklilerin ön ergenlikte sosyal duygusal öğrenme becerilerini kazanmaları ergenlik dönemindeki çatışma çözmesini kolaylaştıracaktır. Bugünün özel yetenekli çocuklarının, sanayi şehri olan Kocaeli'de yarının sanayicileri olacakları dikkate alındığında, özel yetenekli bireylerin meslek hayatında karşıdaki bireylere yönelik davranışları, toplum yararı adına etik karar verebilmeleri ve grup dayanışması içinde çalışabilmeleri, iş verimini artıracaktır ve ülke kalkınmasına katkı sağlayacaktır."

- "Üstün zekalı öğrencilere yönelik kabul gören ilk psikoloji proje"

Koçer, hedef kitlenin 5. sınıf öğrencileri olduğunu belirterek, 40 öğrencinin projeden yararlanmasının sağlanacağını kaydetti.

Proje kapsamında etkinliklerin 14-25 Eylül'de düzenlenmesinin planlandığını dile getiren Koçer, şu bilgileri verdi:



"Bu proje; öğrencilere öz-kontrol, öz-düzenleme, duyguları tanıma ve ifade etme, iletişim, bilinçli farkındalık, empati, çatışma çözme, iş birliği, problem çözme, karar verme ve strateji belirleme becerilerinin gelişmesinde yardımcı olacaktır. Öğretim tekniklerinden eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılacaktır. Bu kapsamda lifekinetik yöntem, resim, beden perküsyonu, meditasyon, özel eğitim, drama, sinema terapi, bilişim teknolojileri, sosyobilimsel yaklaşım, bowling, akıl oyunları yöntem ve teknikleri kullanılacaktır."

Koçer, projenin TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında üstün zekalı öğrencilere yönelik kabul gören ilk psikoloji projesi olduğuna işaret ederek, projenin Ormanya, Eriklitepe, Kasr-ı Hümayun, Saatçi Ali Efendi Konağı, Atatürk ve Redifevi gibi yerlerde yapılacak etkinliklerle gerçekleştirileceğini söyledi.

Etkinliklerin Kocaeli, Gazi ve İstanbul üniversitelerinden akademisyenlerin ve daha birçok uygulama sahasında çalışan eğitmenlerin katılımıyla yapılacağını aktaran Koçer, "Amaç öğrencilerle bilimsel çalışma yapılırken Kocaeli'nin doğasını ve tarihini tanıtmanın yanı sıra lifekinetik yöntem, resim, beden perküsyonu, meditasyon, özel eğitim, drama, sinema terapi, bilişim teknolojileri gibi farklı disiplin alanlarından faydalanılarak sosyal ve duygusal öğrenme becerilerini geliştirmektir." dedi.

Eğitimlerin gruplar halinde düzenleneceğini anlatan Koçer, eğitimler sırasında öğrencilerin yanında bir hemşirenin bulunacağını belirtti.

Koçer, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun bilgilendirildiğini ve pandemi nedeniyle bütün önlemlerin alındığını da sözlerine ekledi.