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(Özel) Van’da konteyner ev yandı, Kur’an-ı Kerim yanmadı

Van merkez İpekyolu ilçesinde dün akşam saatlerinde konteyner evde çıkan yangında eşyalar kül olurken, sadece Kur’an-ı Kerim yanmadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 14:35:36 -
(Özel) Van’da konteyner ev yandı, Kur’an-ı Kerim yanmadı

Van merkez İpekyolu ilçesinde dün akşam saatlerinde konteyner evde çıkan yangında eşyalar kül olurken, sadece Kur’an-ı Kerim yanmadı. Dumandan etkilenen ev sahibi, bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.


İpekyolu ilçesine bağlı Seyit Fehim Arvasi Mahallesi’nde dün gece geç saatlerde Osman Yavuz’a ait evde yangın çıktı. Dumandan etkilenen ev sahibi Yavuz, bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangın ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği tarafından bölgeye 2 araç 6 personel sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Maddi zararın meydana geldiği yangında 1 adet TV, 1 adet laptop 5 kişilik yatak yorgan, 5 kişilik giyim elbiseleri, kuru gıda malzemeleri, 2+1 konteyner ev, diğer muhtelif ev eşyaları kullanılmaz hale gelirken, yangın sonrası evde yapılan incelemede küle dönen eşyaların arasında yanmamış halde Kur’an-ı Kerim bulundu.


Olayı anlatan yavuz, gece yattığında elinin yandığını hissetmesiyle uyandığını söyledi. Alevler odayı sarmasıyla kapıdan kendini dışarı attığını ifade eden Yavuz, “Dışarı çıkında komşuların seslenip itfaiyeye haber verin dedikten sonra yere düştüm. Sanırım dumandan zehirlendim. Ondan sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Allah kimsenin evini yakmasın. Sabah gözlerimi açtığımda baktım hastanedeyim. Tedavim tamamlandıktan sonra eve geldim, baktım bütün eşyalarım yandı. Evde Kur’an-ı Kerim ve Elif-ba vardı sadece onlar yanmadı. Kenarları biraz yandı Kur’an yazıları sağlam” dedi.

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