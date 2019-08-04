Özel sporcu Muhsine Gezer dünya şampiyonu
- Milli sporcu, Dünya Gençler Para Atletizm Şampiyonası'nda 17 yaş altı kadınlar T20 kategorisindeki 1500 metre yarışında birinci oldu04 Ağustos 2019 Pazar 14:41
ANKARA (AA) - Muhsine Gezer, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından düzenlenen Dünya Gençler Para Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Muhsine, 17 yaş altı kadınlar T20 kategorisinde mücadele ettiği İsviçre'deki şampiyonada ikinci altın madalyasını elde etti.
Muhsine, 1500 metre yarışındaki 5 dakika 11 saniyelik derecesiyle 400 metreden sonra bir kez daha kürsünün zirvesine çıktı.
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