Özel sektörden ''maaşlara ek zam'' müjdesi!

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, artan fiyatların talebe etkisini ve maaşlara getirilmesi beklenen iyileştirmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Özpamukçu, “Aralık ayında asgari ücrete gelen zam çok önemliydi fakat çok hızlı bir şekilde erdiğini hep beraber gördük. O sebeple, mutlaka iyileştirmelerin geleceğini duyacağız” dedi.

"Bazı şirketler başladı bile"

Bloomberght’ye konuşan Özpamukçu, halihazırda bu iyileştirmelere başlayan şirketler olduğunu da belirtti.

“Birçok şirketin bu konuda karar aldığını biz de tespit ediyoruz” diyen Özpamukçu, “Şu anda ortak alınmış bir karar söz konusu değil, fakat şirketler böyle bir ihtiyacı görüyorlar” diye konuştu.

Öte yandan, organize perakendenin fiyat artışlarını müşterilere yansıtmamaya çalıştığını belirten Özpamukçu, perakendede işletme sermayesi ihtiyacı hakkında ise şöyle dedi:

"Perakende sektörü finansmana ulaşmakta zorlanıyor. Öne çekilen talebin yılın ikinci yarısında ne durumda olacağı belirsiz. Çok ciddi bir enflasyonla mücadele planına ihtiyaç var. Gümrük vergileri konusunda etki analizi yapılması gerek."