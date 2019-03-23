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(Özel Haber) TSYD Başkanı Oğuz Tongsir: "Amacımız yeni yüzücüler yetiştirmek"

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı Oğuz Tongsir, Levent’te bulunan tesislerdeki yenilenen havuzlarda iyi yüzücüler yetiştirerek Türk sporuna katkıda bulunma hedefi içinde olduklarını açıkladı.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:39
(Özel Haber) TSYD Başkanı Oğuz Tongsir: "Amacımız yeni yüzücüler yetiştirmek"

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı Oğuz Tongsir, Levent’te bulunan tesislerdeki yenilenen havuzlarda iyi yüzücüler yetiştirerek Türk sporuna katkıda bulunma hedefi içinde olduklarını açıkladı.


Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Levent’teki TSYD Genel Merkezi’nde bulunan kapalı havuzun faaliyete geçtiğini belirten Tongsir, "1 sene kapalı kaldıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, Spor Toto Teşkilatı’nın ve hükümetin bize verdiği desteklerle, söz verdiğimiz gibi TSYD havuzunu açıyoruz. Biz sadece bir dernek değil aynı zamanda spor kulübüyüz. Gazetecilerin yanında olmaktan öte sporcuların yanında olmak, sporcu yetiştirmek de amaçlarımız arasında. Biz yetiştirici bir spor kulübüyüz. Bugün ENKA’da, Galatasaray ve Fenerbahçe’de yetişen çoğu yüzücünün altyapısında TSYD vardır. Bizim amacımız devletin verdiği imkanlarla bu pırıl pırıl havuzlarda yeni yüzücüler yetiştirerek Türk sporuna armağan etmek, Olimpiyatlara göndermek" ifadelerini kullandı.



"Açık havuz 27 Mayıs’ta hizmete giriyor"


Açık havuzun hizmete gireceğini tarihi de söyleyen TSYD Başkanı Tongsir, "Kapalı havuz için bütün ekibimizle gece gündüz çalıştık. Açık havuzumuzun da 27 Mayıs’ta açılışını yapacağız. Bakanlarımızın, milletvekillerimizin geleceği bir açılış yapacağız. O töreni de Haziran’ın 14’ü gibi düşünüyoruz. Önemli olan tesisi kazandırmak ve sporcunun hizmetine açmak. Bitirdiğimiz için mutluyuz, önemli çalışmalar yaptık. Olası bir deprem için her türlü tedbiri aldık. Ben TSYD’ye, üyelerimize, gazeteci arkadaşlarımıza, sporcularımıza hayırlı olsun diyorum" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:39
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