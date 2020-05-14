(Özel) Evde itikaf yapılabilir

Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Ramazan’ın son 10 gününde yapılan itikaf ibadetinin normal günlerde evde yapılmasının caiz olmadığını, korona virüs tedbirleri kapsamında camilerin kapalı olmasından dolayı evde yapılabileceğini söyledi.

Kayseri’de her yıl Hacı Kılıç Camii’nde Ramazan’ın 10 gününde yapılan itikaf ibadeti, korona virüs tedbirleri kapsamında camilerin kapalı olmasından dolayı bu yıl yapılamadı. İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, itikaf ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ramazan-ı Şerifimizin en önemli ibadetlerinden biri de itikaf ibadetidir. İtikaf sadece Ramazan’a ait bir ibadet olmamakla birlikte özellikle Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) Ramazan ayının son 10 gününde itikafa girmesi sebebiyle bizlerde Müslümanlar olarak Ramazan’ın son 10 gününü itikafla geçirme gibi bir sünneti ihya etmekteyiz. İtikafa girmek sünnet bir ibadettir ve şartlarına uygun olarak yapılması gerekir. Bu şartların başında da cumhur-u ulemanın belirttiği üzere itikafın camilerde olmasıdır. Ancak şuanda günümüzde cemaatle namaz kılmaya camilerimiz kapalı olduğu için ve korona virüs günleri sebebiyle dışarı çıkmanın da kısıtlı olduğu zaman dilimlerinden geçiyoruz. Böylesi durumlarda bizler yine ehli sünnet alimlerinden, Malikilerin görüşlerinden birisini tercih ederek zaruri durumda evlerimizin bir yerini belirleyip mescit edinmeliyiz ve orada itikaf ibadetini gerçekleştirebiliriz. Nasıl ki cumhur-u ulemanın camilerde itikafa girilmesi gerektiği hususundaki istisnai kuralı Hanefiler ve Şafiler hanımlar için ayrıca tahsis ettilerse, onların evde girmesinin daha efdal ettilerse, aynı şekilde Maliki mezhebimizde de ehli sünnet alimleri de özellikle evim mescit edilen kısmında itikafa girilebileceğini de söyledilerse, bizlerde şu günlerde zorunlu olarak itikaf ibadetimizi evlerimizde gerçekleştirebiliriz” şeklinde konuştu.

Güven, “Ayrıca itikaf ibadetinin yeniden camilerde yapılabileceği zaman dilimi geldiği zaman evlerde itikafa girmenin de caiz olmadığını açık bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Buna göre son 10 güne girmiş olduğumuz Ramazan-ı Şerifimizde itikaf ibadetini gerçekleştirmek, Peygamberimizin bir sünnetini ihya etmek isteyen kardeşlerimiz evlerinde belirlemiş oldukları bir bölümünde itikafın şartlarına uygun bir şekilde itikaf ibadetini gerçekleştirebilirler” dedi.