Özel araçlarıyla tatile gideceklere 'yaz lastiği' uyarısı

PETLAS Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, tatile gideceklere araçlarında yaz koşullarına uygun lastik kullanmaları uyarısında bulunarak,"Yaz aylarında ısınan zemine uygun olmayan kış lastikleri, fren mesafesini uzatarak araçlarda güvenlik riski oluşturur." dedi.

Özürün yaptığı açıklamada, kara yollarında yol ve yolcu güvenliğinin, yoğunluğun arttığı haziran-eylül döneminde özellikle önem kazandığını belirtti.

Devletin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı konusunda attığı adımlar ve yurt çapında aşı yayılımında olumlu gelişmelerin, halkın özlemini çektiği tatil günlerine de olumlu yansımasını umduklarını dile getiren Özürün, "Kara yoluyla yapılan tatil yolculuklarının kendimiz, sevdiklerimiz ve yoldaki diğer kişiler için güvenli olması önem taşıyor. Yol güvenliği, araçların yere temas noktası lastiklerden başlıyor." ifadelerini kullandı.

Özürün, yaz koşullarına uygun lastik kullanımının önemine değinerek, şöyle konuştu:

"Yaz tatiline nasıl kışlık paltoyla gitmiyorsak, yaz yollarına da kış lastiğiyle çıkmamamız gerekiyor. Yaz aylarında ısınan zemine uygun olmayan kış lastikleri, fren mesafesini uzatarak araçlarda güvenlik riski oluşturur. Öte yandan güvenli bir seyahat için yola çıkmadan önce aracınızın lastiklerini mutlaka kontrol edin. Lastiklerin aşınma derecesi, lastik dişlerinde kendini gösterir. Diş kalınlığı 3 milimetrenin altındaki lastiklerle kesinlikle yola çıkmayın. Lastiklerinizin hasarlı olup olmadığını kontrol ettirin. Tüketicilerimize, bayilerimizde sosyal mesafeyi koruyarak, sağlıklarını riske atmadan, kış lastiklerini yaz lastikleriyle değiştirme ve lastik kontrolü hizmeti sunuyoruz. Tüketicilerimize güvenli lastik değişimi için randevulu hizmet almalarını, geldiklerinde maske kullanmalarını, gerekli sosyal mesafeyi korumalarını öneriyoruz."

"Düşük lastik basıncı yakıt sarfiyatını artırır"

Güvenli yolculuk için araca takılı olan lastikler ve yedek lastiğin hava basıncının ve lastiklerin hasarlı olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizen Özürün, düşük lastik basıncının yakıt sarfiyatını artırırken güvenliği düşürdüğünü bildirdi.

Özürün, aracın periyodik bakımının yapılmasının ardından yolculuğa çıkılması gerektiğini vurgulayarak fren balataları, fren hidroliği ve motor yağı seviyesinin kontrol ettirilmesini istedi. Özellikle yeni nesil araçların elektronik aksamlarının akü nedeniyle devre dışı kalabildiğini ve yolda kalmaya neden olduğunu anlatan Özürün, bu nedenle akü kontrollünün yapılmasını önerdi.

Stepne, kriko, reflektör ve çekme halatı ile farlar, stop lambaları ve silecek suyunun kontrolden geçirilmesi gerektiğine işaret eden Özürün, "Aracın yasal yükümlülüğü olan araç muayenesiyle zorunlu trafik sigortası tarihlerini kontrol etmeyi unutmayın." dedi.

Güvenli sürüş ve sorunsuz yolculuk için 2 saatte bir 15 dakikalık mola verilmesinin uzmanlarca önerildiğini ifade eden Özürün, emniyet kemeri takılmasının önemini vurguladı.