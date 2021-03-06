Özel araçla şehirler arası seyahat yasağı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından gündeme geldi. Sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonları için iller arası seyahat kısıtlamasıyla ilgili detaylar merak ediliyor.

Özel arabayla şehirler arası seyahat yasak mı, serbest mi?

İçişleri bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile seyahat kısıtlamasının yeni sınırları belli oldu. Genelgede verilen bilgilere göre sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu illerde şehirler arası seyahat yasağı da aynı şekilde devam edecek.

Seyahat yasağı olan iller hangileri?

Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanan yüksek ve çok yüksek riskli illerde şehirler arası seyahat yasağı da aynı şekilde devam edecek. Düşük ve orta riskli illerde ise özel araç ile şehirler arası seyahat yasağı kaldırıldı.