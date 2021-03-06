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Yaşam Özel arabayla şehirler arası seyahat yasak mı, serbest mi?
Yaşam

Özel arabayla şehirler arası seyahat yasak mı, serbest mi?

Özel araçla yolculuk yapmanın serbest olup olmadığı merak ediliyor. Bilindiği gibi 1 Mart itibariyle normalleşme kararları uygulanıyor. Şehir dışına seyahat edecek olan vatandaşlar "Özel arabayla şehirler arası seyahat yasak mı, serbest mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, şehirlerarası yolculuk özel araç ile serbest mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-06 22:56:00 -
Özel arabayla şehirler arası seyahat yasak mı, serbest mi?

Özel araçla şehirler arası seyahat yasağı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından gündeme geldi. Sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonları için iller arası seyahat kısıtlamasıyla ilgili detaylar merak ediliyor.

Özel arabayla şehirler arası seyahat yasak mı, serbest mi?

İçişleri bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile seyahat kısıtlamasının yeni sınırları belli oldu. Genelgede verilen bilgilere göre sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu illerde şehirler arası seyahat yasağı da aynı şekilde devam edecek.

Seyahat yasağı olan iller hangileri?

Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanan yüksek ve çok yüksek riskli illerde şehirler arası seyahat yasağı da aynı şekilde devam edecek. Düşük ve orta riskli illerde ise özel araç ile şehirler arası seyahat yasağı kaldırıldı.

Düşük riskli iller hangileri?
Düşük riskli iller hangileri?

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Orta riskli iller hangileri?

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Orta riskli iller hangileri?

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