Özel anaokullarından "çocuk başına devlet desteği" talebi

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - Özel Anaokulları Derneği Genel Başkanı Murat Kuş, özel okul öncesi eğitim kurumlarının, öğrenci sayısının azalması ve artan giderler nedeniyle ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduklarını belirterek, kuruluşların ayakta kalabilmesi için öğrenci başına devlet desteği verilmesi talebinde bulundu.

Kuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde faaliyetleri durdurulan ve kontrollü normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran'da kapılarını yeniden açan özel anaokulları ve kreşlerin durumuna ilişkin bilgi verdi.

Türkiye genelindeki 7 bin 500 anaokulu, gündüz bakımevi ve kreşte toplam 75 bin kişiye istihdam sağlandığı ve çalışanların yüzde 98'inin kadın olduğu bilgisini veren Kuş, kuruluşların 15 Mayıs'tan itibaren kontenjan sınırlama ve önlemlere ilişkin bütün hazırlıklarını yaptığını ve sürece hazırlandığını söyledi.

Bundan sonra da daha sağlıklı ve güvenli olma adına gereken bütün adımların atılacağını belirten Kuş, okullarda şu an her gün dezenfeksiyon yapıldığını, steril ayak paspasları, yemekhanelerde tek kullanımlık malzemeler, düzenli ateş takibi, havalandırma ve temizlik, her anaokulunda bir izolasyon odası gibi önlemlerin devreye alındığını söyledi.

Kuş, öğrencilere yönelik de sosyal mesafe kuralları, hijyen konusunda eğitimlere başlandığını dile getirdi.

- "19 bin 627 veli ile görüştük, isteksiz ve tedirginler"

Murat Kuş, alınan tüm önlemlere karşın velilerin Kovid-19 sebebiyle büyük bir tedirginlik yaşadığına dikkati çekerek, "Bu süreçler başlamadan önce Türkiye genelinde 19 bin 627 veli ile anket çalışması yaptık. Elde ettiğimiz sonuçlara göre, veliler tedirgin ve büyük bölümü yaz döneminde çocuklarını okula gönderme konusunda isteksiz." bilgisini paylaştı.

Velilerin bu endişelerini giderebilmek için de çabaladıklarını aktaran Kuş, 16 Mart'ta faaliyetleri durdurulan okul öncesi eğitim kurumlarının yaklaşık 2,5 ay kapalı kaldığını ve bu süreçte özellikle kira ödemeleri konusunda sıkıntılar yaşandığını aktardı.

- "Çocuklarını göndereceğini söyleyen veli sayısı 5 ile 10 arasında"

Özel Anaokulları Derneği Genel Başkanı Kuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletimiz, Kısa Çalışma Ödeneği ile öğretmen ve personelimizin yaşam standartlarını devam ettirebilmeleri adına çok yararlı olan destek paketini yayımlamıştır. Fakat kurum sahipleri kira, stopaj, vergi ve mevcut banka kredileri konusunda ciddi sorunlar yaşamıştır. Ayrıca genel olarak 70-80 kapasiteli kurumlarımıza haziran ve temmuz ayları için çocuklarını göndereceğini söyleyen veli sayısı 5 ile 10 arasındadır. Bu durum da eğitim kurumlarının varlığı ve ayakta kalması açısından ciddi ekonomik zorlukları beraberinde getirmektedir. Bu durum şu an karşılayabileceğimiz yükün çok üzerindedir."

- "Ayakta kalabilmek için devletimizden destek bekliyoruz"

Okulların açılmasıyla Kısa Çalışma Ödeneklerinin kesilmesinin söz konusu olduğunu, ayrıca yüzde 50 kısıtlaması sebebiyle servis maliyetlerinin ortalama 300 liradan 600-650 liraya yükseldiğini, kuruluşların giderlerinin yüzde 30 civarında arttığını anlatan Kuş, eylül ayında kapanması muhtemel kuruluşlarla birlikte okul öncesi eğitim kurumlarının fiyatlarının yükselmesi ihtimalinin de bulunduğunu belirtti.

Murat Kuş, şunları kaydetti:

"Bu süreçte özel okul öncesi eğitim kurumlarının ayakta kalabilmesi için devletimizden destek bekliyoruz. Eylül dönemine kadar Kısa Çalışma Ödeneğine devam edilmesi, kredi desteği verilmesi, beklentilerimiz arasında. Ayrıca 16 Mart'tan bu döneme kadar olan süreç, kira ödemeleri ve giderler dikkate alınarak öğrenci başına maddi destek sağlanmasını talep ediyoruz.

Tüm taleplerimizin karşılanması mümkün olmasa bile en azından bir kısmının hayata geçirilmesi, kurumlarımızın ayakta kalmasını, bu yükün altından daha rahat kalkabilmemizi sağlayacaktır."

Kuş, kurumların aldığı tedbirlerin yanında velilerin de önlemlere sıkı sıkıya uymasının önemine işaret ederek, hep birlikte bu sürecin atlatılacağına inandığını vurguladı.