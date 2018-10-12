Ozan Tufan'dan mesaj var! "Geri döneceğim!"

Fenerbahçe'de bu sezon kadro dışı kalan ilk isim Ozan Tufan oldu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, ağustos ayının sonunda Dereağzı'na gönderildi.



Ozan, zaman zaman U21 takımında şans buluyor. Sıkı bir şekilde çalıştığını belirten genç futbolcu, "U21 takımına ağabeylik yapıyorum. Ancak A takıma geri döneceğime inanıyorum" diye konuştu.



Ozan'ın adı, TFF'ye bildirilen kadroda yer almıyor. Orta saha oyuncusu ancak ara transfer döneminde listeye eklenebilir.



ALİ KOÇ: "OZAN'DAN BEKLENTİMİZ YÜKSEKTİ"



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ozan Tufan'la ilgili Comolli ve Cocu'nun raporlarının olumsuz olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:



"Ozan'ın bu konumda olmasına kimse sevinmiyordur. Comolli ile benim Ozan'dan beklentimiz yüksekti. Potansiyelini bildiğimiz için kampa da çok fit geldi. 8 kilo vermişti. Hatta tatilinin büyük kısmını Sırbistan'da çalışarak geçirdi. Uyum konusu, performans verileri, hoca ile arasındaki kimya ve Comolli'nin gözlemleri olumsuz noktadaydı. Bazı takımların ilgisini çekti. Fenerbahçe'deki yüksek ücretinden dolayı bazı Anadolu takımları o topa giremedi."



Beşiktaş'tan Ozan Tufan'la ilgili teklif gelmediğini vurgulayan Ali Koç, "Beşiktaş'tan Ozan Tufan'la ilgili gelen bir şey yok. Beşiktaş'tan birçok oyuncuyu barındıran takas teklifi geldi ama bizim kabul edemeyeceğimiz bir teklifti." diye konuştu.