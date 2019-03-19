Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Ersun Yanal kararını verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal bir yandan Süper Lig'de galibiyet serisi ile üst sıralara tırmanmanın planlarını yaparken diğer yandan gelecek sezonun kadrosunu kurmaya şimdiden kolları sıvamış durumda. Fenerbahçe'de en çok merak edilen konuların başında ise Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan'ın geleceğinin ne olacağı sorusu geliyor.

Ozan Tufan kararı!

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman döneminde kadro dışı kalan ve daha sonra Cocu, Koeman ve Ersun Yanal tarafından da karoda düşünülmeyen ara transfer döneminde de Aytemiz Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan'ın geleceği henüz netlik kazanmış değil.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Aytemiz Alanyaspor'da toparlanma süreci yaşaayan Ozan Tufan'ı yeni sezon kampına dahil edecek ve son bir şans verecek.