Ozan Kabak kimdir, nerelidir? Ozan Kabak kaç yaşında? Ozan Kabak hangi takımlarda oynadı?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Real Madrid ile karşılaşacak olan Liverpool'da Milli futbolcu Ozan Kabak açıklamalarda bulundu. İstanbul hakkında da konuşan genç futbolcu, ''Şu ana kadar Almanya'da ve İngiltere'de oynadım. Türk futbolseverler kadar ateşli, kendi takımına bağlı ve içten seven başka futbol seyircisi görmedim. İstanbul'da oynayıp o kupayı kaldırmak benim için çok büyük bir hayal. İnşallah gerçekleşir.'' dedi.

Ozan Kabak kimdir?

Ozan Muhammed Kabak (d. 25 Mart 2000; Çankaya, Ankara) Stoper mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. Schalke 04'ten kiralık olarak Premier League takımlarından Liverpool’da forma giymektedir.

Ozan Kabak hangi takımlarda oynadı?

Kabak, futbol hayatına 2011 yılında Galatasaray Gençlik Akademisine katılarak başladı. Profesyonel olarak ilk maçına, 12 Mayıs 2018 tarihinde Yeni Malatyaspor'la oynanan Süper Lig maçında çıktı. Altyapı kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla 1 Temmuz 2017 tarihinde Galatasaray ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

2018-19 sezonu ara transfer döneminde Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ile 5,5 yıllık sözleşme imzaladı. 2018-19 sezonunda takımı 2. Lig'e düşen Ozan Kabak, Stuttgart'la toplamda 15 maça çıktı ve üç gol kaydetti. Futbolcu ayrıca, Almanya'da ilk sezonunu geçiren oyuncular arasında gösterdiği performansla yılın çaylağı seçilmeyi başardı. Oyuncu daha önce Mart ayında da ayın çaylağı ödülünü kazanmıştı. 30 Haziran 2019 tarihinde, 15 milyon euro bonservis bedeliyle Bundesliga takımlarından Schalke 04'le 5 yıllık sözleşme imzaladı. Schalke 04 ile 26 lig maçına çıktı ve 3 gol kaydetti. 1 Şubat 2021'de 2020-21 sezonunun geri kalanı için kiralık olarak Liverpool'a imza attı.

Ozan Kabak milli takım kariyeri

Ozan Kabak, 2017 yılında Hırvatistan'da düzenlenen 2017 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımında mücadele etti. Ayrıca futbolcu UEFA tarafından turnuvanın en dikkat çeken 10 futbolcusu arasında gösterildi. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynanan Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde açıklanan A milli takım aday kadrosuna Şenol Güneş tarafından ilk kez davet edildi. 17 Kasım 2019 tarihinde Andorra karşısında ilk defa Türkiye A Milli Takımı formasını giydi.