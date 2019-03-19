Ozan Kabak: "Çok kaliteli bir takımız"

A Milli Takım kadrosuna ilk kez çağrılan Ozan Kabak çok kaliteli bir ekip olduklarını söylerken, Muhammed Şengezer de Arnavutluk ve Moldova maçlarını kazanacaklarının altını çizdi.

A Milli Takım’ın Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda oynayacağı Arnavutluk ve Moldova maçları için kadroya çağrılan isimlerden Muhammed Şengezer ve Ozan Kabak, Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İki futbolcu da milli takım kadrosuna ilk kez çağrılırken, kendilerini kadroya alan Teknik Direktör Şenol Güneş’e teşekkür etti. Bursaspor forması giyen kaleci Muhammed Şengezer, Şenol Güneş’e teşekkür ederek sözlerine başlarken, "Beni milli takıma çağırdığı için ben ve ailem çok mutlu oldu. Şenol Hocam’la 2014’te Bursaspor’da çalışmıştık. Milli takım için, ay-yıldızlı forma için toplandık. Cuma günü oynayacağımız bir Arnavutluk maçı var. Her şeyimizi oraya odakladık, çok iyi çalışıyoruz. Pazartesi günü Moldova maçımız var. İki maçımızdan da galip ayrılıp 2020 Avrupa Şampiyonası’na güçlü bir şekilde gitmek istiyoruz. Çünkü biz Türkiye Milli Takımı’yız. Gerçekten yeni bir sayfa açtık, tecrübeli abilerimiz var, bizim gibi genç isimler var. Birlik olup 2020 Avrupa Şampiyonası’nda kendimizi göstereceğimize inanıyorum" dedi.

"Alt yaş gruplarında ikimiz de oynamıştık"

Kadroda tecrübeli isimlerin olduğuna dikkat çeken Muhammed Şengezer, "Yeni geldiğimiz için, abilerimiz çok yardımcı oluyorlar. İnşallah biz de buraya adapte olacağız. A Milli Futbol Takımı’na ilk defa geliyoruz. Ozan da, ben de alt yaş kategorilerinde Türk Milli Takımı için bayağı ter döktük. Dünkü antrenmanda gördüğünüz gibi aile ortamı vardı. İnşallah bunun meyvelerini Allah’ın izniyle Moldova ve Arnavutluk maçlarında alacağımızı düşünüyorum. Grupta güçlü takımlar var. Fransa son dünya şampiyonu. Aslında her şey kendimizde bitiyor, biz inanırsak Türkiye’nin 2008’de olduğu gibi neler yapabileceğini 2020’de de göstereceğine inanıyorum. Biz kendimize inanırsak başarabileceğimize inanıyorum" dedi. Takımdaki diğer kalecilerle ilgili olarak da konuşan Muhammed, "Mert Abi ile çalıştım. Uğurcan, Ümit Milli Takım’dan arkadaşım. Sinan Abi’yi burada tanımak nasip oldu. Birbirinden iyi 3 karakter ve tecrübe burada. İnşallah kenetlenerek takıma katkı sağlayacağımızı umuyorum. Kulüplerimizde iyi oynadığımız için buraya çağrılıyoruz" açıklamasını yaptı.

Ozan Kabak: "Kaliteli oyunculara sahibiz"

Ozan Kabak da milli takıma davet ettiği için Şenol Güneş’e teşekkür ederken, Arnavutluk ve Moldova karşılaşmaları için, "İki maçtan da 3’er puanla ayrılıp grupta önemli bir pozisyona gelip avantaj yakalamak istiyoruz. Çalışmalarımız çok iyi bir şekilde sürüyor. Tek konsantre olduğumuz şey bu iki maçtan galibiyetle ayrılmak" diye konuştu. Şenol Güneş’le ilk kez çalışma fırsatı yakaladığını da sözlerine ekleyen Kabak, "Şenol Hoca’nın yaklaşımı hepimize karşı çok babacan ve çok iyi. Elimden geldiğince ondan bir şeyler öğrenmeye ondan bir şeyler kapmaya çalışıyorum. İnşallah ben de onun çıkardığı yıldızlardan bir tanesi olurum" dedi. Milli Takım’da güzel bir aile ortamı olduğunu da sözlerine ekleyen Ozan, "Antrenmanlar çok neşeli geçiyor. Bu güzel ortam zaten 3 puanı ya da başarıyı getirecek unsur. Tek amacımız 3 puanı almak. Arnavutluk, Moldova, İzlanda ve Fransa önemli rakipler. Hepsi değerli oyunculara sahipler. Önümüzdeki iki maça bakılınca kağıt üzerinde favori olarak gözükebiliriz ama onlar milli aidiyet duygusuyla üzerimize geleceklerdir. Elimizden geleni yapacağız çünkü biz Türk Milli Takımı’yız, kaliteli oyunculara sahibiz. İnşallah 3 puanı alacağız" ifadelerini kullandı.

"4 stoper var ve hepsi de önemli liglerde oynuyor"

Kendisine ilk 11’de şans bulup bulamayacağı sorulan Ozan, "Öyle bir şey söylemek doğru olmaz. Benim dışımda 3 tane daha çok değerli stoper var. Çağlar Abi, Kaan Abi, Merih çok değerli stoperler. Biz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Kimin oynadığının önemi yok, önemli olan milli takımın kazanması ve iyi bir şekilde savunma hattının olması. Gerisi hocanın takdiri" cevabını verdi.

Milli takımdaki dört stoperin de Avrupa’da forma giymesiyle ilgili konuşan genç futbolcu, "Bence çok güzel ve gurur verici bir şey. Dört tane stoper var ve dördü de önemli liglerde, önemli takımlarda oynuyor. Bunun dezavantajı yok tam tersine çok büyük avantajları var. Yaşımız genç olabilir ama herkes kendi takımında süre alıyor, önemli takımlara karşı forma giyiyor. Kimin oynadığının önemi yok önemli olan takım savunmasına katkıda bulunmak ve galibiyetler almak" diyerek sözlerini tamamladı.