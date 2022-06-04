Öz Ağaç İş Sendikasından asgari ücret açıklaması

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Hak-İş'e bağlı Öz Ağaç İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, artan hammadde fiyatları, mobilya sektöründeki sorunlar olmak üzere, çalışma hayatında işçileri yakinen ilgilendiren konulara ilişkin gazetemiz Akit’e değerlendirmelerde bulundu.

Yüzde 90'ı uluslararası sebeplerden kaynaklı

Sektörü ilgilendiren sorunlara ilişkin konuşan Öz Ağaç İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, “Temel hammaddelerin, enerjilerin aşırı zamlanması bizi yakinen ilgilendiriyor. Belirsizliğin olması büyük bir sorun. Geçen yıl 4-5’inci ayda suntanın plakası 400 TL civarındayken, şuan da 1000 TL’yi geçmiş durumda. Mobilya sektöründeki ham maddelere 10 kata varan fiyat artışları oldu. Bu fiyat artışlarında bir takım yerel sebepler olmakla birlikte, genellikle global sebeplerden kaynaklanıyor. Maliyet artışları şu anda kontrol edilebilir düzeyde değil. Eskiden aylık, 6 aylık ve yıllık zamlanmalar olurken, şu anda hammadde fiyatları günlük olmakla birlikte saatlik de değişiklik gösterebiliyor. Bu durumun yüzde 90’nı uluslararası sebeplerden kaynaklanıyor. Dövizden dolayı zaten otomatikmen fiyatlarda bir artış oluyor. Mobilyaların yüzde 45’i ithal ürünlerden oluşuyor. Sünger, kumaş da petrole bağlı ürünlerdir. Diğer taraftan iç kısma profiller kullanılıyor. Bunlarda zaten uluslararası piyasaya tabi. Ağaç ve ağaç ürünleri de artık uluslararası piyasaya göre fiyatlandırıldı. Dolayısıyla dünyanın neresinde olursa olsun fiyat artışı olduğu zaman her yere bir yansıması oluyor” şeklinde konuştu.

Kademeli iyileştirmeler yapılmalı!

Kendi sektörlerinde sendikasız yerlerde ortalama yüzde 40 gibi bir ücret artışı olduğunu belirten Dolu şöyle devam etti; “Sendikalı yerlerde toplu sözleşmelerde yüzde 55 gibi bir zam aldı. Ama şu anda enflasyona baktığımız zaman TÜFE yüzde 60’ı geçti. Dar gelirlinin enflasyon sepetine bakıldığı zaman yüzde 150-200 oldu. Mevcut durumlar başta olmak üzere, ileriyi de düşünerek 6’ncı ayın sonunda asgari ücrete bir zaman yapılması kaçınılmazdır. Hem kamu hem özel sektörde ücretlerde bir iyileştirme yapılması gerekiyor. Ürünlerin fiyatları düşürülemez. Düşürülmesi de mümkün gözükmüyor. Enerji fiyatlarını düşüremeyiz. Girdi ve mal fiyatlarını düşüremiyorsak burada yapılması gereken gelirlerin yükseltilmesidir. İnsanların geliri artacak ki bir denge unsuru meydana gelsin. İşverenleri de zor duruma sokmayacak şekilde kademeli bir iyileştirme yapılması şart.”