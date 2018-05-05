Oyuncaksız oyun oynanmaz mı?

Öncelikle hangi yaş grubundan olursa olsun her çocuğun anne-baba ile oynadığı oyunlar hem birlikte geçirilen zaman ve aile ilişkisi hem de çocuğun gelişimi için çok faydalıdır. Anne-babalar vakit bulduklarında çocuklarıyla şu oyunları oynayabilirler:

DEVE-CÜCE OYUNU

Bu oyun 2 yaş üzeri çocuklarla oynanabilir. 2 ya da daha fazla çocukla oynandığında daha eğlenceli olacaktır. Ancak evdeki diğer yetişkinler de bu oyuna katılabilir. Yetişkinlerden biri deve-cüce demek için seçilir. Diğer çocuklar yan yana ya da daire oluşturacak şekilde dizilir. 'Deve' denildiğinde ayağa kalkılır, 'cüce' dendiğinde oturulur. Komut veren yetişkin üst üste 'deve' ya da 'cüce' dediğinde çocukların şaşırmadan komuta uyması gerekir.

KELİME BULMACA

5 yaş üzeri çocuklarla oynanabilir. Oyunu başlatan yetişkin bir nesne ismi söyler. Örneğin; 'kalem' dendiğinde çocuk bu kelimenin son harfiyle başlayan yeni bir isim bulur. Örneğin; makas gibi. Oyun böyle devam eder ve kelime bulunamazsa kazanan tarafından yeni bir kelime söylenerek yeniden başlatılır. Bu oyun sayesinde çocukların analitik zekâsı gelişir ve konsantre olması sağlanır.

HAYVAN BİLMECE

Bu oyun 2'den fazla çocukla ya da bir çocuk ve yetişkinlerle oynanabilir. Çocuklardan biri aklından bir hayvan tutar ve diğer oyuncular soru sorularak bu hayvanı bulmaya çalışır. Örneğin; kaç ayağı var, ne yer gibi sorular soran oyunculardan hayvanı ilk bilen oyunu kazanır. Bu oyun sayesinde çocuklar hayvanları daha iyi tanır.

Bu oyunları oynarken anne-babalar çocuklarıyla aktif iletişim halinde olur. Onların hayal gücünün ve fikirlerinin farkına varırlar. Oyunlar sırasında anne-babalar çocuklarının gözlerine bakmalı, onlara dokunmalı ve oyunu kazandıklarında takdir ettiklerini hissettirmelidir. Oyunu kaybeden çocuğa kaybetmenin değil, oyun sırasında gösterdiği gayretin önemli olduğu ve her ne olursa olsun anne-babalarının çocukları çok sevdiği de anlatılmalıdır. Bu oyunlar çocuğun kişilik gelişimi ve iletişim becerileri için oldukça yararlıdır.