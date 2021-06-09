Oyun sandıkları, Filistinli çocuklar için yola çıkıyor

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Çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyecek nitelikte hazırlanan 31 ayrı materyal ve 52 farklı ürünün bulunduğu oyun sandıklarının içinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistinli çocuklara mesajı da yer alıyor. Oyun sandıklarının yüklendiği tırlar, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katıldığı törenle Ankara’dan uğurlandı.

Filistinli çocuklar için yola çıkan “Benim Oyun Sandığım” eğitim seti sandıkların içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistinli çocuklara mesajı da yer alırken, Erdoğan, mesajında, “Türk Milleti olarak bizler uzakta değil, hemen yanı başınızdayız. Oyun oynamaktan, hayal kurmaktan, hayallerin için mücadele etmekten lütfen vazgeçme! Zulmün karanlığı ne kadar koyu olursa olsun, şafağın aydınlığına karşı duramaz. Sokaklarda özgürce koşturacağın, gökyüzüne korkusuzca bakacağın günler muhakkak gelecek. Doğan gün umuttur çocuğum, yüzünü güneşe dön. Aklımızdasın, gönlümüzdesin, dualarımızdasın. Sevgiyle gözlerinden öpüyorum.” ifadelerini kullandı.

“Benim Oyun Sandığım” setlerinin yüklendiği tırları uğurlama töreninde konuşan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, oyun sandıklarının Filistinli çocuklara Türkiye Cumhuriyeti’nin sevgilerini iletmede vesile kılındığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz, bu oyun sandıkları ile Filistin’deki yavrularımıza dualarımızı, sevgimizi, güzel günlerin bir gün geleceğine dair inancımızı, silah ve bomba seslerine inat umudumuzu gönderiyoruz. Onları desteklemek, onlar için elimizden geleni yapmak; savaşın son bulduğu, zulmün olmadığı, kötülükten ilk önce çocukların korunduğu bir dünya için etik değerleri eğitim sistemimizin temeline yerleştiriyoruz. Yeni nesillerin, daha güçlü bir vicdana sahip olacağını ve bu günlerin geri gelmemesi için çalışacaklarını biliyorum.”



