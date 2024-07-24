Öyle bir çözüm kesinlikle mümkün değil! Ve Erdoğan, ‘noktayı koydu’

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl kutlamalarındaki açıklamalarını değerlendirdi. Donat, Erdoğan’ın Kıbrıs’ta federal çözümün mümkün olmadığını belirttiğini ve iki devletli çözümün altını çizdiğini yazdı. Erdoğan’ın, KKTC'nin tanınması gerektiğini vurguladığını ifade eden Donat, Kıbrıs Türk halkının bu açıklamalardan memnun olduğunu belirtti. Donat, Erdoğan’ın konuşmasının Kıbrıs Türklerinin yüreğini serinlettiğini kaydetti. İşte Yavuz Donat'ın yazısının ilgili bölümü:

"Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50'nci yıl kutlamalarının... Muhteşem Barış ve Özgürlük Bayramı'nın özü... İki kelimelik özeti... Lefkoşa'da yayınlanan Diyalog Gazetesi'nin manşeti:

"Noktayı koydu."

Noktayı koyan... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nokta ise... "Kıbrıs'ta federal çözüm mümkün değil." Kalıcı çözüm... Kırmızı çizgi... Yine Erdoğan'ın söylemiyle:

"Dünyanın KKTC'yi tanıması... Ve Kıbrıs'ta iki devlet."

***

Bayram... Havada, karada ve denizde geçit törenleri... Cumartesi günüydü... 20 Temmuz.

Ama... Lefkoşa'da, Gazimağusa'da, Girne'de... Güzelyurt, İskele, Lefke'de... Bayram devam ediyor.

21 Temmuz Pazar... Yeni Bakış Gazetesi:

"Erdoğan... Kıbrıs'ta Federal Bir Çözüm Mümkün Değil." Erdoğan'ın...

Dr. Fazıl Küçük Meydanı'nda yaptığı konuşmanın rüzgârı hala esiyor.

30 dereceli sıcaklıkta... Kıbrıs Türkünün yüreğini serinletiyor."