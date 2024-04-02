“Oy verdik başkan uyuyor” Metrolar çalışmayınca vatandaş isyan etti

İstanbullular yine metro arızaları ile boğuşmaya devam ediyor. Seçimlerine ertesi günü bile arızaların eksik olmadığı İstanbul’da vatandaşlar yine mağdur oldu.

Ekrem İmamoğlu’na oy verdiğini söyleyen bir vatandaş, o anları “2 saattir metrolar çalışmıyor, oy verdiğimiz Ekrem İmamoğlu’nun İstanbulluya yaptıkları bu, görüyorsunuz rezilliği görsün kendisi uyuyordur, uyumaya devam et başkan izle.” sözleri ile paylaştı.

Sosyal medyada gündem olan video için de, “Ekrem Başkan tatildedir” yorumları yapıldı.