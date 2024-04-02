  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem “Oy verdik başkan uyuyor” Metrolar çalışmayınca vatandaş isyan etti
Gündem

“Oy verdik başkan uyuyor” Metrolar çalışmayınca vatandaş isyan etti

Yeniakit Publisher
2024-04-02 10:38:00 -

31 Mart seçimlerinde İstanbul’a tekrar seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu’na oy veren vatandaş isyan etti.

İstanbullular yine metro arızaları ile boğuşmaya devam ediyor. Seçimlerine ertesi günü bile arızaların eksik olmadığı İstanbul’da vatandaşlar yine mağdur oldu.

Ekrem İmamoğlu’na oy verdiğini söyleyen bir vatandaş, o anları “2 saattir metrolar çalışmıyor, oy verdiğimiz Ekrem İmamoğlu’nun İstanbulluya yaptıkları bu, görüyorsunuz rezilliği görsün kendisi uyuyordur, uyumaya devam et başkan izle.” sözleri ile paylaştı.

Sosyal medyada gündem olan video için de, “Ekrem Başkan tatildedir” yorumları yapıldı.

Bunu İmamoğlu söyledi... Ekrem’e oğlu bile güvenmiyor
Bunu İmamoğlu söyledi... Ekrem’e oğlu bile güvenmiyor

Siyaset

Bunu İmamoğlu söyledi... Ekrem’e oğlu bile güvenmiyor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fatih Erbakan Ekrem'in kazanmasını kutlayacak!
Fatih Erbakan Ekrem'in kazanmasını kutlayacak!

Gündem

Fatih Erbakan Ekrem'in kazanmasını kutlayacak!

Seçimi Ekrem ve Mansur’un kazanması en çok siyonistleri sevindirdi! İsrail’den ilk açıklama geldi
Seçimi Ekrem ve Mansur’un kazanması en çok siyonistleri sevindirdi! İsrail’den ilk açıklama geldi

Gündem

Seçimi Ekrem ve Mansur’un kazanması en çok siyonistleri sevindirdi! İsrail’den ilk açıklama geldi

Ekrem'in Yunan dostları çok sevindi!
Ekrem'in Yunan dostları çok sevindi!

Gündem

Ekrem'in Yunan dostları çok sevindi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23