Oturduğum yer riskli mi? Oturduğum yerin zemini sağlam mı?

İstanbul’da yaşanması beklenen 7.5 ve üzeri şiddette bir depremde pek çok bina ağır hasar görecek. Araştırmaya göre, olası Marmara depreminde 13 bin 492 binanın çok ağır, 39 bin 325 binanın ağır, 136 bin 746 binanın orta, 300 bin 963 binanın ise hafif hasar alması öngörülüyor. İşte İstanbul'da hasar riski bulunan ilçeler...

İstanbul deprem riski olan ilçeler

1999 Depreminin ardından uzmanlar olası bir İstanbul depremi için araştırma içerisinde. Yapılan araştırmalar sonrasında olası bir büyük depremde Avrupa Yakası Anadolu Yakası’ndan daha çok etkilenecek. Avrupa Yakası’nda depremden etkilenecek deprem riski olan ilçeleri ilerleyen konularda aktaracağız. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan deprem profesörü Ahmet Ercan'ın tespitleri doğrultusunda "Cankurtaran'dan başlayıp Ayasofya'ya, oradan Süleymaniye'ye, oradan Fatih'e, Edirnekapı'ya, oradan Küçükçekmece ve Büyükçekmece göllerinin kuzey kıyısına bir çizgi çekin ve bu çizginin güneyindeki yerler depremde en çok hasar ve en çok yıkım görecek yerlerdir" açıklamasını yaptı.

İstanbul'da orta derecede deprem riski olan semt ve mahalleler

İstinye çukuru, Florya, Yeşilköy, Ataköy, Tarabya çukuru, Tophane, Salıpazarı, Kavaklı, Yakuplu, Esenyurt, Ortaköy (dolgu olan kesimleri), Beşiktaş, Ortaköy Dereboyu, Paşabahçe-Beykoz çukuru, Çayırbaşı çukuru, Karaköy, Eyüp, Alibeyköy, Sütlüce, Balat, Kadıköy (Kurbağalıdere), Moda (denize bakan kısmı), Küçükyalı, Kartal (Rahmanlar bölümü), Topkapı, Bakırköy, Bahçelievler, Merter, Nakkaşdere, Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı), Selimpaşa, Silivri, Çanta, Gümüşyaka, Avcılar, Ambarlı, Firuzköy, Küçükçekmece Üsküdar çukuru, Beylerbeyi çukuru, Küçüksu çukuru, Kasımpaşa ve Güngören'in sahil kesimi, Tuzla (dere kısmı), Dilovası, Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım), Esenkent, Ömerli, Büyükçekmece, Şirinevler (bir kısmı), Halkalı ve Zeytinburnu.

İstanbul'da yüksek deprem riski taşıyan semt ve mahalleler

Azaplı yöresi (Altınşehir'in alçak kesimleri), Zeytinburnu Ayamama Deresi, Ispartakule (Alibey Yarımadası'nın batı kısımları), Kanarya (Firuzköy kıyıları), Florya (batısındaki heyelan alanları) Küçükçekmece kıyıları, Esenkent, Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne bakan kıyıları), Ataköy'ün bulunduğu kesimler, Küçükçekmece Gölü'nün doğusundaki Nakkaşdere alüvyonları, Ambarlı ve Haramidere.