Otomotivde pazar daraldı rekabet arttı

Bu yılın ocak-temmuz döneminde yüzde 16 daralan otomotiv pazarı, satış rakamlarını korumaya çalışan markaların yoğun rekabetine sahne oldu. Farklı kampanyalarla müşterilerin çekilmeye çalışıldığı yarışta, birçok markanın satış sıralamasındaki yeri de değişti.

317 BİN OTOMOBİL SATIŞI

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye’de 2018’in ocak-temmuz döneminde 317 bin 894 otomobil, 88 bin 188 hafif ticari araç satıldı. 406 bin 82 olarak gerçekleşen toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 daraldı.

Söz konusu dönemde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında en çok satılan marka sıralamasında Renault yine zirvede yer aldı. Pazardaki daralma Renault’un satışlarına da yansıdı. Bu yılın ocak-temmuz döneminde Renault’un satışları yüzde 11,1 azalarak 59 bin 229’a gerilese de pazar payını yüzde 14,6’ya çıkardı.

TOYOTA VE HONDA SIÇRADI

Geçen yılın ocak-temmuz döneminde sekizinci sırada yer alan Toyota, bu yıl 20 bin 8 adetlik satışla altıncılığa ulaştı. Geçen yılın ocak-temmuz döneminde onikinci sırada yer alan Honda, bu yıl 16 bin 502 satışla dokuzunculuğa ulaştı.

Listede 2017’nin ocak-temmuz döneminde onuncu sırada bulunan Mercedes-Benz 15 bin 987 satışla yerini korudu.