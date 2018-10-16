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Otomotiv ve tekstilden yeni rekor

Otomotiv sektöründe iç payasada yaşanan daralmaya rağmen ihracattaki yükseliş yüzleri güldürüyor.

16 Ekim 2018 Salı 08:07
Otomotiv ve tekstilden yeni rekor

Türkiye’nin en çok ihracat yapan sektörlerinden otomotiv ve hazır giyim rekora koşuyor. Geçtiğimiz yılı 28,5 milyar dolar ihracatla tüm zamanların rekorunu kıran Türk otomotiv sektörü bu yıl 30 milyar dolar ihracatı, geçtiğimiz yıl 17 milyar dolarlık ihracat yapan hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü de 18 milyar dolar ihracatı aşmayı hedefliyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, yılın 9 aylık döneminde sektörün yüzde 13’lük artışla bir önceki yıla kıyasla 23,4 milyar dolarlık ihracata imza attığını, ocak-eylül döneminde otomotiv sektörünün Türkiye ihracatı içindeki oranının yüzde 19 olarak gerçekleştiğini vurguladı. Çelik,  “Bu yılı 31 milyar dolar civarında bir rakamla kapatarak tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına imza atacağız” dedi. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği  Başkanı Mustafa Gültepe de 2018’i 18,5 milyar dolar ihracat ile kapatmayı hedeflediklerini belirterek, “2019 yılı hedefimiz bu yılın rakamını en az yüzde 10 artırmak ve inşallah 19,5-20 milyar doları zorlamak” diye konuştu.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 08:07
  1. İstanbul
  2. Otomotiv
  3. ihracat

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