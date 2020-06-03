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Aktüel

Otomotiv pazarının lideri Renault oldu

Renault, yılın ilk 5 aylık döneminde Fiat'ı geride bırakarak Türkiye'de en fazla otomotiv satışı gerçekleştiren marka oldu - Bu dönemde Infiniti marka otomobil satışı yapılmazken, Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini ve Maserati gibi ultra lüks segmenti temsil eden markalar 10 adedin altında satış yaptı - Otomobilde sedan, hafif ticaride van tercih edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-03 11:03:13 -
Otomotiv pazarının lideri Renault oldu

İSTANBUL (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Türkiye'de üretim yapan Renault, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarda, liderliği Fiat'tan geri alarak ilk sıraya yerleşti.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlediği bilgilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mayıs döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 20,1 artarak 183 bin 95 adet oldu.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, pazar, 2020 yılı ilk beş aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artarak 146 bin 528 adet seviyesinde kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 13,9'luk yükselişle 36 bin 567 adede ulaştı.

Yalnızca mayıs değerlendirildiğinde, 2020 yılı mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı mayıs ayına göre yüzde 2,4 azalarak 32 bin 235 adet olarak belirlendi.


- En çok satan 5 marka


Renault yılın ilk 5 aylık dönemde gerçekleştirdiği 25 bin 36 adetlik satışla, ilk dört aylık satışlarda ilk sırada yer alan Fiat'ı geri de bırakarak yeniden Türkiye otomotiv pazarının lideri oldu.

Ardından 24 bin 946 adetle Fiat ve 19 bin 294 adetle Volkswagen sıralandı.

Ford 19 bin 15 adetle dördüncü ve Peugeot da 14 bin 479 adetle beşinci sırada yer aldı.


- 10 adetten az satan markalar


Markaların hafif ticari hariç, yalnızca otomobil satışlarına bakıldığında yine Renault 24 bin 211 adetlik satışla birinci oldu. Bunu 15 bin 981 adetle Fiat ve 15 bin 441 adetlik satışla da Volkswagen izledi.

Söz konusu dönemde Infiniti marka otomobil satışı yapılmazken Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini ve Maserati gibi ultra lüks segmenti temsil eden markalar 10 adetin altında satış yaptı.



- Hafif ticaride en çok satanlar


Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise ocak-mayıs döneminde 13 bin 423 adetle Ford listenin ilk sırasında yer aldı.

Bunu 8 bin 965 adetle Fiat izledi. Ardından 3 bin 853 adetle Volkswagen sıralandı.

Bu dönemde Peugeot, 1.896 adetle en çok hafif ticari araç satan markalar listesinde dördünce sırada yer aldı. Mercedes-Benz ise 1.547 adetle beşinci sırada konumlandı.


- Otomobilde sedan, hafif ticaride van tercih edildi


Öte yandan otomobil pazarı gövde tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 44,7 payla yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 29,2 payla SUV, yüzde 22,8 payla da HB otomobiller takip etti.

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 74 payla en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 12,5 payla ikinci sırada yer aldı.

Bunları, yüzde 7,3'le pick-up ve yüzde 6,2 ile de minibüs takip etti.

Bu yılın ocak-mayıs döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:

MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM
ALFA ROMEO0191900001919
ASTON MARTIN066000066
AUDI03.1233.12300003.1233.123
BENTLEY066000066
BMW02.7982.79800002.7982.798
CITROEN06.3376.33701.2021.20207.5397.539
DACIA06.7456.74501.4891.48908.2348.234
DS02122120000212212
FERRARI088000088
FIAT15.81316815.9817.9501.0158.96523.7631.18324.946
FORD8464.7465.59212.83758613.42313.6835.33219.015
HONDA5.2707566.0260005.2707566.026
HYUNDAI1.7504.9026.65202932931.7505.1956.945
INFINITI000000000
ISUZU0002472026724720267
IVECO00003923920392392
JAGUAR0868600008686
JEEP01.1611.16100001.1611.161
KARSAN00015801581580158
KIA02.9092.909031631603.2253.225
LAMBORGHINI077000077
LAND ROVER07377370000737737
LEXUS0404000004040
MASERATI077000077
MAZDA0494900004949
MERCEDES-BENZ04.7194.71901.5471.54706.2666.266
MINI03643640000364364
MITSUBISHI013413407647640898898
NISSAN02.0782.078028628602.3642.364
OPEL08.8628.862053053009.3929.392
PEUGEOT012.58312.58301.8961.896014.47914.479
PORSCHE0979700009797
RENAULT21.4872.72424.211082582521.4873.54925.036
SEAT03.7873.78700003.7873.787
SKODA04.4444.44400004.4444.444
SMART0414100004141
SSANGYONG0626201131130175175
SUBARU02252250000225225
SUZUKI06346340000634634
TOYOTA8.1277818.90802482488.1271.0299.156
VOLKSWAGEN015.44115.44103.8533.853019.29419.294
VOLVO01.4371.43700001.4371.437
TOPLAM:53.29393.235146.52821.19215.37536.56774.485108.610183.095

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Satılık 2011 model Volkswagen Passat

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