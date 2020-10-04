Otomotiv ihracatı yılın en yüksek seviyesinde

İhracatta 334 milyon 276 bin dolarla Almanya başı çekti. Bu ülkeyi 304 milyon 870 bin dolarla Fransa, 282 milyon 152 bin dolarla Birleşik Krallık, 216 milyon 923 bin dolarla İtalya, 130 milyon 353 bin dolarla İspanya, 120 milyon 909 bin dolarla Polonya, 117 milyon 937 bin dolarla Slovenya, 116 milyon 297 bin dolarla Belçika izledi. Eylülde ABD’ye 94 milyon 298 bin dolar, Romanya’ya ise 93 milyon 889 bin dolar tutarında ihracat yapıldı