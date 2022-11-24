Otomotiv fiyatlarını etkileyecek ÖTV matrah kararı Resmi Gazete'de yer aldı

Otomobil piyasasını etkileyecek ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, motor silindir hacmi 1600 metreküp altındaki araçlarda matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.

Kararla elektrikli araçların ÖTV matrah limitleri de değişti. Buna göre, motor gücü 50 kilowatı geçip, motor silindir hacmi bin 800 santimetreküpü geçmeyen araçlarda matrah alt limiti 130 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 170 bin liradan 350 bine çıkarıldı.