Otomotiv devi kritik kararını duyurdu: 2030'dan itibaren...

Otomotiv endüstrisinde yeşil dönüşüm süreçlerinin konuşulduğu programda Renault Türkiye CEO'su Hakan Doğu, "Dünyada küresel iklim değişikliği nedeniyle dünyada bir çok önlem alınıyor. Bunlardan en önemlisi birçok ülkenin 2050 yılına gelmeden karbon emisyonlarını sıfırlamaya çalışması olarak göze çarpıyor. Bu çerçevede otomotiv de çok önemli bir yer taşıyor. insanların, hem eşyaların bir yerden bir yere gitmesi son derece yüksek karbon emisyon oranlarına yol açıyor. Öte yanında mobilite insanlar için bir gereklilik" diye konuştu.

"Türkiye çok hızlı gelişti"

Türkiye'nin yeşil enerji konusunda çok hızlı geliştiğine dikkat çeken Doğu "Biz de Renault grubu olarak 2030 yılından itibaren Renault markalı araçlarımızda yüzde yüz elektrikli araca geçeceğiz. Avrupa'da bu konuda 2035-2040 gibi hedefler konuşuluyor; ama bir çok üretici 2035 yılı gibi tamamen elektrikli araca geçmiş olacaktır. Herkes bütün planlarını buna göre yapıyor. Elektrikli araca geçiş bizim sektörümüz için çok büyük bir adım" dedi.

Doğu, "Elektrikli araç platformları geliştirmek konusunda çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. Araçların geri kazanılabilir hale gelmesi de sektör açısından çok önemli bir konu. Dolayısı ile yeni çıkaracağımız araçların hepsinde, araçların geri kazanım oranları son derece yüksek seviyeye doğru gidiyor. Burada hedefimiz yüzde 95 üzeri orana ulaşmak. Elektrikli araçlar için kritik konulardan bir tanesi de pillerin bundan 10 sene sonra ne olacağı, nasıl yok edileceği sorusu. Bu noktada eski araç pillerinin konutlarda enerji depolamada kullanılmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.