Otomol ve Kia’dan entegre hizmet atağı!

Otomol, otomotiv satış, servis ve satış sonrası hizmetlerde entegre yapısıyla faaliyetlerini güçlendirerek Ataşehir’de yeni Kia Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi’ni hizmete açtı. Ataşehir’de konumlanan yeni şube, şirketin operasyonel yapılanmasını destekleyen stratejik bir yatırım olarak dikkat çekiyor.

2012 yılından bu yana otomotiv perakendeciliğinde büyümesini sürdüren Otomol, Kia’yı portföyüne dahil ederek ürün ve hizmet kapsamını genişletiyor. Kia’nın yenilikçi tasarım dili ve teknoloji odağı, Otomol’ün büyüme yolculuğunda yeni bir dönemi temsil ediyor.

Yeni Kia Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi’nde araç satışı, test sürüşü, bakım, onarım, orijinal yedek parça ve satış sonrası destek hizmetleri tek çatı altında sunuluyor. Kullanıcı deneyimini merkeze alan yapı sayesinde Otomol, Kia müşterilerine satış ve satış sonrası süreçlerde daha kapsamlı ve entegre bir hizmet deneyimi sağlıyor.

Yeni yatırım, satış ve satış sonrası hizmetleri bir araya getirerek kullanıcılar için yeni bir temas noktası oluştururken, Otomol’ün sektördeki konumunu daha da ileri taşıyor. Kia iş birliği, şirketin büyüme stratejisinin önemli bir parçası olmasının yanı sıra, yenilikçi mobilite anlayışı doğrultusunda ürün ve hizmet çeşitliliğini de genişletiyor.

Gelişen kullanıcı beklentileri ve dönüşen otomotiv trendleri doğrultusunda şekillenen bu yatırım, Otomol’ün yalnızca hizmet ağını büyütmekle kalmayıp farklı segmentlerde sunduğu deneyimi de güçlendiriyor. Kia’nın tasarım ve teknoloji odağı, Otomol’ün sektörel uzmanlığıyla birleşerek daha bütüncül bir yapı oluşturuyor.