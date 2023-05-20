  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Otomobilinizin kapısını açarken dikkat edin yoksa… İzleyin kararı kendiniz verin
Aktüel

Otomobilinizin kapısını açarken dikkat edin yoksa… İzleyin kararı kendiniz verin

Yeniakit Publisher
2023-05-20 13:42:00 -

Otomobilin kapısını açarken hangi tehlikeye maruz kalacağınız ya da başka birine ne tür zarar vereceğinizi anlamak için bu videoyu izlemeniz yeterli.

 Motosiklet sürücüsü araçların kenarında ilerlerken bir kişi otomobilin kapısını açıp dışarı çıktı. İşte ne olduysa o zaman oldu. Motosiklet sürücüsü otomobilin kapısına vurarak yola savruldu. Yoldan geçen bir beton mikseri motosiklet sürücüsünü altına aldı. Sürücü az bir yara ile beton mikserinin altından kurtuldu.

Otomobilinizi park edip dışarıyı kontrol etmeden kapıyı açarsanız her zaman bu videodaki gibi şanslı olmayabilirsiniz.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23