Otomobilinizin kapısını açarken dikkat edin yoksa… İzleyin kararı kendiniz verin
Otomobilin kapısını açarken hangi tehlikeye maruz kalacağınız ya da başka birine ne tür zarar vereceğinizi anlamak için bu videoyu izlemeniz yeterli.
Motosiklet sürücüsü araçların kenarında ilerlerken bir kişi otomobilin kapısını açıp dışarı çıktı. İşte ne olduysa o zaman oldu. Motosiklet sürücüsü otomobilin kapısına vurarak yola savruldu. Yoldan geçen bir beton mikseri motosiklet sürücüsünü altına aldı. Sürücü az bir yara ile beton mikserinin altından kurtuldu.
Otomobilinizi park edip dışarıyı kontrol etmeden kapıyı açarsanız her zaman bu videodaki gibi şanslı olmayabilirsiniz.