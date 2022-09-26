Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, araçtaki 3 kişi yaralandı
Antalya'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın öldü, otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın öldü, otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Mehmet O.B. yönetimindeki 07 AOF 380 plakalı otomobil, Antalya-Burdur kara yolu Antalya Bilim Üniversitesi kavşağında, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Sağlam'a, ardından refüje çarptı.
Kazada, Sağlam olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücüsü Mehmet O.B. ve araçtaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.