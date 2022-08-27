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Aktüel Otomobilde 8 kilo 220 gram eroin ele geçirildi
Aktüel

Otomobilde 8 kilo 220 gram eroin ele geçirildi

Konya'da durdurulan otomobilde 8 kilo 220 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-08-27 00:57:00 -
Otomobilde 8 kilo 220 gram eroin ele geçirildi

Konya-Seydişehir'de durdurulan otomobilde 8 kilo 220 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde Narkotik Şube Müdürlüğü Analiz Büro Amirliği ile Seydişehir Narkotik Grup Amirliğince ortak yapılan çalışmada, İ.K. ve S.Y'nin bulunduğu araçta arama yapıldı.

Aramada kadın çantasında bulunan 8 kilo 220 gram eroin ve 10 gram esrar ele geçirildi.

İ.K. ve S.Y. gözaltına alındı.

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