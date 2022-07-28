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Aktüel Otomobil uçuruma yuvarlandı: Yaralılar var
Aktüel

Otomobil uçuruma yuvarlandı: Yaralılar var

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 17:25:00 -
Otomobil uçuruma yuvarlandı: Yaralılar var

Kaza, Akalan Mahallesi mevkisinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Şenel’in (35) kullandığı 55 FK 553 plakalı otomobil, virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. 112’ye yapılan ihbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Ramazan Şenel ile araçta bulunan Musa Demir ve İsmail Demir (12) yaralandı. Yaralılar jandarma ve vatandaşlar tarafından yaklaşık 200 metrelik uçurumdan çıkarıldı.

Jandarma yaralı çocuğu sırtında taşıdı

Bir jandarma personeli kazada yaralanan 12 yaşındaki İsmail Demir'i sırtına alarak halat yardımıyla uçurumdan çıkardı. Jandarmanın bu hareketi çevredekilerin takdirini topladı. Yaralılar 112 acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazazedelerin, 25 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasında yanarak hayatını kaybeden sürücünün cenazesinden döndüğü öğrenildi.

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