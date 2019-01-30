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Otomobil satışında 23 Avrupa ülkesini solladık

2018 yılında 486 bin 321 adet satış yapan Türkiye, 23 Avrupa ülkesini geride bırakarak Avrupa’da en fazla otomobil satan sekizinci ülke oldu.

30 Ocak 2019 Çarşamba 11:53
Otomobil satışında 23 Avrupa ülkesini solladık

Türkiye 2018 yılında Avrupa’da en fazla otomobil satan sekizinci ülke oldu. 486 bin 321 adet satış yapan Türkiye; Hollanda, İsveç ve Avusturya’nın da dahil olduğu 23 Avrupa ülkesini geride bıraktı.

2018 yılı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi’ raporundan derlenen verilere göre AB (28) ve EFTA üyeleri arasında geçen yıl Avrupa’nın en fazla otomobil satan ülkesi Almanya oldu. 2018’de 3 milyon 453 bin 778 adet otomobil satışı gerçekleştiren Almanya’yı 2 milyon 367 bin 147 ile İngiltere, 2 milyon 173 bin 481 ile Fransa izledi.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 11:53
  1. Avrupa
  2. Hollanda
  3. İsveç
  4. Avusturya
  5. 2018 yılı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi
  6. AB
  7. EFTA
  8. otomobil ihracatı

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